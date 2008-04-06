Крыму предлагают увеличить курортный сезон, чтобы побороть конкурентов

Только увеличение длительности активного курортного сезона может позволить крымским здравницам сохранить конкурентоспособность.

Такое мнение высказали в собственной статье, опубликованной в еженедельнике «Зеркало недели» (№ 13 (692) 5-11 апреля 2008), доктор медицинских наук, профессор Николай БОГДАНОВ и кандидат экономических наук Василий ГРИБАНОВ.

По словам экспертов, большинство крымских курортных заведений после окончания летнего сезона не только не предлагают туристам никакой развлекательной программы, но и попросту закрываются.

«В районе Большой Ялты из 150 предприятий курортно-рекреационного комплекса (КРК) с неполной загрузкой работают в межсезонье лишь несколько, в основном, это санаторные учреждения», - констатируют эксперты.

По их мнению, только расширение границ курортного сезона за счет развития ориентированных на межсезонье туристических услуг позволит крымским курортам сохранить конкурентоспособность по сравнению с Египтом, Турцией и другими туристическими направлениями.

«Если мы сейчас не раздвинем границы курортного сезона, инфляционное повышение уровня затрат на услуги КРК у их производителя и одновременно невозможность «выпрыгнуть» из тисков уровня конкурентных цен на них, диктуемых глобальным рынком, однозначно ухудшат существующее положение вещей», - отметили эксперты.

Еще одной проблемой крымских курортов, по их мнению, может стать слабая энергетическая инфраструктура региона и низкая энергоэффективность самого курортного комплекса.

«Сейчас существует, а в перспективе будет нарастать как снежный ком, угроза потери конкурентоспособности курортных услуг из-за нашего явного отставания от конкурентов по эффективности энергопотребления», – утверждают ученые.