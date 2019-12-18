Главная тема – "Выборы в Украине", самая интересная персона – Зеленский: российский "Яндекс" подвел итоги года

Наиболее интересные пользователям «Яндекса» люди в 2019 году – Владимир Зеленский, Хидео Кодзима и Грета Тунберг.

Российский поисковик «Яндекс» опубликовал главные темы года по итогам анализа поисковых запросов. Первое место среди главных тем, волнующих россиян, заняли выборы в Украине, а наиболее интересной личностью стал Владимир Зеленский.

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Результаты анализа опубликованы в блоге поисковой системы. Отмечается, что топ главных тем и людей в поиске за год составлен исходя из того, как выросло число запросов о них по сравнению с прошлым годом.

Согласно обнародованному топу, в 2019 году самыми главными темами стали «Выборы в Украине», «Пожар в Соборе Парижской Богоматери» и «Митинги и протестное голосование в Москве».

Наиболее интересные пользователям «Яндекса» люди в 2019 году – Владимир Зеленский, Хидео Кодзима и Грета Тунберг.

Напомним, «Яндекс» не работает в Украине с мая 2017 года. 16 мая 2017 года президент Порошенко подписал указ, который основывается на решении СНБО и накладывает санкции на ряд российских IT-компаний, в том числе разработчиков программного обеспечения. Также этот указ обязывает всех провайдеров заблокировать доступ к ряду российских интернет-сервисов, включая Яндекс, Вконтакте, Одноклассники.