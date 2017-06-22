Яндекс.Карты обошли блокировку в Украине: приложение открывается через мобильный интернет

11:01, 22 июня 2017
Наука и IT
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Карты и пробки стали доступны в сетях "Киевстар", Lifecell, Vodafone.

Иллюстрация REUTERS

Приложение Яндекс.Карты обошло блокировку и возобновило работу в сетях украинских мобильных операторов. Яндекс.Пробками и картами можно пользоваться через мобильный интернет операторов "Киевстар", Lifecell, Vodafone, обновив приложение до последней версии.

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Яндекс-карты в сети Лайф / скриншот
Яндекс-карты в сети Киевстар / скриншот

21 июня запрещенная в Украине российская соцсеть Одноклассники заявила, что придумала, как обойти блокировку в Украине. ОК обновили мобильное приложение, которое обходит запрет, и разослали уведомления пользователям соцсети.

Как сообщал УНИАН, 16 мая президент подписал указ, который основывается на решении СНБО и накладывает санкции на ряд российских IT-компаний, в том числе разработчиков программного обеспечения. Также этот указ обязывает всех провайдеров заблокировать доступ к ряду российских интернет-сервисов, включая Яндекс, Вконтакте, Одноклассники.

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Новость в сюжете: Блокировка в Украине ВКонтакте и Одноклассников
Теги: #блокирование российских соцсетей#ВКонтакте запретили в Украине