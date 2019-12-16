"Дети живут на деньги от наркотиков!" Мухарский гневно отреагировал на обыски

По словам Мухарского, квартира, в которой прошел обыск – якобы его единственная недвижимость.

Телеведущий, актер и писатель Антин Мухарский заявил, что обыски в его квартире в рамках расследования возможного сбыта наркотиков ударили по его репутации.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По словам Мухарского, квартира, в которой прошел обыск – якобы его единственная недвижимость, все деньги от аренды которой он отдает на алименты бывшей жене Снежане Егоровой.

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"Это единственные средства, которые я регулярно получаю, и за счет которых живут мои малолетние дети", – заявил актер.

"13 декабря в 5.50 утра, не предоставив никаких документов и разрешений в моей квартире был проведен обыск без объяснения причин. У 4 квартирантов были изъяты мобильные телефоны и компьютерная техника. Через все возможные средства коммуникации я пытался выяснить причину этого обыска, устроенного на фоне громкого дела об убийстве Павла Шеремета. Прошло трое суток! И вот сегодня утром на официальном сайте Нацполиции появляется версия, будто в моей квартире накрыли притон наркоторговцев", – написал Мухарский.

По словам писателя, следствием обысков стала атака в СМИ.

«Все вышеупомянутые пророссийские или бульварные СМИ мигом разносят ее во вполне бульварных формах вроде "Обыски у Мухарского связаны с наркоторговлей" И вуаля... "Злостный алиментщик" оказывается еще и известным "Наркобароном", - написал Мухарский.

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"Но если пишете, то уж пишите хоть правильно: "Дети злобного националиста-алиментщика живут на деньги от торговли наркотиками!" В веселой стране живем, господа!" – отметил он.

Как сообщал УНИАН, 13 декабря Антин Мухарский написал в Facebook короткое сообщение о проведении обысков в его квартире на Подоле в Киеве. Впоследствии он добавил, что обыски продолжались пять часов.

Справка УНИАН. Антин Мухарский, также известный под сценическим именем Орест Лютый – украинский писатель, актер, телеведущий, галерист. Основатель художественной платформы "Украинский культурный фронт". За образ профессора-националиста Ореста Лютого объявлен в розыск российской Генпрокуратурой.