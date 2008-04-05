Ехануров пожаловался Богатыревой на плохое финансирование

Мероприятия по переходу Вооруженных Сил Украины на воинскую службу по контракту в первом квартале 2008 года профинансированы всего на 29%.

Как сообщили УНИАН в Управлении пресс-службы Министерства обороны Украины, об этом отметил министр обороны Украины Юрий ЕХАНУРОВ в письме секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Раисе БОГАТЫРЁВОЙ по поводу неудовлетворительного финансирования в первом квартале 2008 года Государственной программы развития Вооруженных Сил Украины на 2006-2011 годы в части комплектования военнослужащими воинской службы по контракту.

Говоря о финансовом обеспечении выполнения мероприятий Перспективного плана перехода ВСУ к комплектованию военнослужащими, которые проходят воинскую службу по контракту, министр обороны в письме отметил, что в первом квартале 2008 года оно осуществлялось не в полном объеме.

Так, из запланированных средств в сумме свыше 1 млрд. 40 млн. 251 тыс. грн., за отчетный период текущего года было выделено немногим более 302 млн. 120 тыс. грн., которая составляет 29% планируемой суммы.

Ю.ЕХАНУРОВ отметил, что только в марте текущего года на воинскую службу по контракту были приняты 510 человек. В то же время за этот период 212 военнослужащих рядового, сержантского и старшинского состава воинской службы по контракту уволены из рядов Вооруженных Сил Украины.

Среди причин, которые влияют на процесс перевода ВСУ на комплектование военнослужащими службы по контракту министр обороны Украины в первую очередь назвал социальные проблемы.

По его словам, основными мотивирующими составляющими к привлечению граждан Украины на воинскую службу по контракту является обеспечение жилыми помещениями и достаточный уровень денежного обеспечения, который в полной мере компенсировал бы нагрузку и ограничения во время прохождения воинской службы.

В связи с отсутствием в большинстве воинских частей достаточного количества жилых помещений для военнослужащих по контракту потенциальные кандидаты отказываются от службы в Вооруженных Силах Украины.

Вместе с тем, недостаточный уровень денежного обеспечения военнослужащих службы по контракту не обеспечивает конкурентоспособности воинской службы на рынке труда, эффективного привлечения граждан на службу по контракту в ВСУ.

По убеждению Ю.ЕХАНУРОВА, ускорение процесса перевода Вооруженных Сил на комплектование военнослужащими по контракту можно обеспечить путем усовершенствования законодательства относительно льгот, гарантий и компенсаций военнослужащим и членам их семей, которые определены Законом Украины “О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей” с целью повышения уровня мотивации к вступлению на воинскую службу по контракту.

В письме главы оборонного ведомства также отмечается, что во исполнение Указа Президента Украины от 4 марта 2008 года №196 “О безотлагательных мерах по обеспечению развития Вооруженных Сил Украины” в Министерстве обороны Украины и Генеральном штабе ВСУ продолжается работа по усовершенствованию нормативно-правовых актов по вопросам ускорения перехода армии на контрактный принцип комплектования.

В частности, разработан проект изменений в Закон Украины “О воинской обязанности и воинской службе” относительно предоставления гражданам с полным общим средним образованием права вступления на воинскую службу по контракту.

Также дорабатывается проект изменений в Положение о прохождении воинской службы гражданами Украины относительно привлекательных условий воинской службы по контракту.

В Кабинет Министров Украины направлено письмо об поэтапном увеличении расходов на потребности ВСУ с целью обеспечения мероприятий по переходу на комплектование военнослужащими по контракту.

Кроме того, в соответствии с постановлением Кабмина от 19 марта 2008 года №226 “Об одобрении Основных направлений реализации государственной политики относительно социальных гарантий военнослужащим, которые проходят воинскую службу по контракту” в Министерстве обороны Украины и Генеральном штабе ВСУ начата работа по внесению изменений в некоторые законы Украины по вопросам создания условий повышения уровня образования военнослужащих по контракту.