Скандальное заявление полковника Ноздрачева: ветераны пикетировали Минобороны (видео)

Активисты утверждают, что заявление из уст военного звучит как угроза нацбезопасности Украины.

Ветераны добровольческого движения вместе с активистами «Национального корпуса» пикетировали здание Минобороны 13 декабря с требованием уволить полковника Алексея Ноздрачева, который ранее заявлял о реинтеграции ВСУ с пророссийскими боевиками и военными РФ.

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Об этом сообщает пресс-служба организации.

Активисты утверждают, что заявление из уст военного звучит как угроза нацбезопасности Украины.

Ветераны также заявили, что ждут от полковника извинений и его увольнения из рядов ВСУ.

Ранее Ноздрачев в скандальном заявлении сказал, что боевики и россияне, которые воюют на Донбассе, могут реинтегрироваться, но помешать этому процессу могут "праворадикалы". После этих слов Генштаб назначил служебное расследование, а сам Ноздрачев извинился.

13 декабря стало известно, что военного отстранили от должности.