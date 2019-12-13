"Выбивал долги": на Херсонщине задержали депутата облсовета (видео)

Его задержали с сообщниками во время получения 100 тысяч гривень.

Полиция задержала в Херсонской области депутата областного совета по подозрению в вымогательстве.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.

Правоохранители заявляют, что задержанный контролировал деятельность преступной группы. Вместе со своим родственником и другими лицами он организовал "схему" дополнительного заработка - "выбивание несуществующих долгов" с работников собственного предприятия. В случае отказа они угрожали "должникам" физической расправой.

"Именно таким способом фигуранты решили заработать на очередном наемном работнике. Сначала требовали от гражданина возврата якобы 170 тысяч гривень, а в дальнейшем увеличили эту сумму до 214 тысяч. Кроме того, для погашения части "долга" злоумышленники незаконно завладели двумя автомобилями потерпевшего", - говорится в сообщении.

Фигурантов задержали 12 декабря во время получения ими 100 тысяч гривень. Им намерены сообщить о подозрении в вымогательстве.

Как сообщал УНИАН, во Львове задержанный украл у полицейского оружие, электронный ключ и сбежал из участка.