Украинская свадьба в Торонто: украинка и канадец поженились в городском парке перед сотней незнакомцев (фото)

В воскресенье, 17 мая, украинка Маричка Кудрявцева и канадец Марк Марчик провели публичную свадьбу в украинском стиле в одном из парков канадского Торонто (Dufferin Grove Park).

Гостями на свадьбе были родственники, друзья, а также сотни незнакомых людей, которых пригласили через соцсети, пишет Daily Mail.

Молодые прочитали свои клятвы, обменялись кольцами и станцевали хору перед сотней человек в парке. После церемонии Марк и Маричка пошли в местный шопинг-мол, чтобы пригласить еще больше гостей на свою вечеринку.

По словам Марка, пара выбрала публичное пространство, поскольку хотела, чтобы вся общественность стала частью их праздника.

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"Таким образом традиционно справляются свадьбы, - заявил он CTV Toronto. - Они не проходили в зале, в частной крепости или еще как. Их проводили на улицах".

Отмечается, что Марк и Маричка познакомились во время украинского Евромайдана в конце 2013 - начале 2014 года.