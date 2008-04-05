Злоумышленник «заминировал» школу Минобороны России в Севастополе

Информация о заминировании школы Министерства обороны России в Севастополе не подтвердилась.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Отделе связей с общественностью Управления МВД в Севастополе, вчера во второй половине дня из помещения общеобразовательной школы №8 Министерства обороны Российской Федерации 450 учеников и учителей были срочно эвакуированы на опасное расстояние в связи с анонимной информацией о возможном наличии в учебном заведении взрывного устройства.

На место происшествия выезжали следственно-оперативная группа, сотрудники взрывотехнической службы при городском управлении милиции, специалисты МЧС, а также представители инженерной службы Черноморского флота РФ.

Работа школы была прекращена на 4 часа, занятия второй смены отменены.

В результате обследования помещений школы и прилегающей территории взрывоопасные устройства обнаружены не были.

Милиция устанавливает личность злоумышленника, который по телефону сообщил о заминировании. Как заверяют в УМВД, в милиции есть специальное оборудование, позволяющее идентифицировать хулигана, независимо от того, откуда тот звонил по телефону.