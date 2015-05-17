Минобороны проводит расследование после обнародования видео из солдатской столовой

Об этом говорится в сообщении Минобороны.

"Для тщательной проверки информации, изложенной на странице интернет-сайта «Цензор-нет» относительно некачественного питания военнослужащих в воинской части в пгт Гончаровск, Министр обороны Украины генерал-полковник Степан Полторак назначил служебное расследование. На место происшествия направлена комиссия, в состав которой вошли представители Военной службы правопорядка, тыла Вооруженных Сил Украины, волонтеры Минобороны Украины. Ее возглавляют заместитель Министра обороны Украины и заместитель начальника Генерального штаба", - сказано в сообщении ведомства.

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В Минобороны заверили, что в случае подтверждения обнародованных в СМИ фактов, виновники будут привлечены к ответственности согласно законодательству Украины.

Следует отметить, что Цензор.НЕТ 17 мая распространил ранее опубликованное видео, в котором мобилизованный блогер и журналист Вячеслав Поездник показывает свой ужин и жалуется на некачественное питание в своей части.