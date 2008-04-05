Запланирована встреча Турчинова с королем Саудовской Аравии

7-9 апреля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) пройдет третье совместное заседание межправительственной украинско-саудовской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, в ходе которого, в частности, планируется обсудить перспективы сотрудничества в сфере добычи нефти.

Об этом в телефонном интервью УНИАН сообщил Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Саудовской Аравии Леонид ГУРЬЯНОВ.

“Будут вестись переговоры и по нефтяным вопросам, в частности, об участии украинских компаний в проектах в Саудовской Аравии”, - подчеркнул посол.

Украинскую делегацию возглавит первый вице-премьер-министр Александр ТУРЧИНОВ.

Как сообщили УНИАН в Министерстве экономики Украины, в ходе работы комиссии будут обсуждаться вопросы сотрудничества в области экономики, торговли, инвестиций, транспорта, нефти и газа, образования, науки и техники, водо- и электроснабжения, геологии, строительства, жилищно-коммунального хозяйства и здравоохранения.

В частности, Украина считает важным сотрудничество по проведению геологоразведочных работ, разработке месторождений углеводородов, обустройству и модернизация нефтяных и газовых месторождений, проектирование и строительство объектов нефтегазовой промышленности, в частности, нефте- и газопроводов, подземных газохранилищ, заводов по переработке газа, общая добыча углеводородов на территории двух стран и привлечение инвестиций в модернизацию газотранспортной системы Украины.

Также Украина намерена предложить Саудовской Аравии энергетическое оборудование и оборудование для добычи полезных ископаемых, автомобильную технику ХК “КРАЗ”, а также элементы для солнечных электростанций производства ОАО “Квазар”, а также химическую продукцию.

Украина считает важным продолжение сотрудничества с Аравией в космической сфере, в частности, в совместном производстве систем искусственных спутников, их оборудования, предоставлении услуг в запуске искусственных спутников в интересах Саудовской Аравии.

В ходе визита, планируются встречи А.ТУРЧИНОВА с Королем Саудовской Аравии Абдаллой ибн Абдель АЗИЗОМ и наследным принцем Султаном ибн Абдель АЗИЗОМ.