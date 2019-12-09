"Нормандский саммит": активисты под Офисом остаются до утра (фото)

Правительственный квартал сейчас патрулируют более 800 правоохранителей.

Активисты в рамках акции «Стража на Банковой» планируют провести под Офисом президента всю ночь – пока не станут известны результаты переговоров «нормандского саммита».

Об этом сообщает ГО «Черная гвардия» на Facebook.

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«Друзья, судя по информации, поступающей из Парижа, результаты переговоров мы не узнаем в 20:00, как планировалось, а не раньше 22:00. Возможно, это произойдет еще позже. Поэтому мы уже гарантированно остаемся как минимум на эту ночь», – говорится в сообщении.

В то же время в полиции Киева утверждают, что пока нарушений не зафиксировали. Правительственный квартал сейчас патрулируют более 800 правоохранителей.

Как сообщал УНИАН, сегодня, примерно в 18.30 (по киевскому времени) в Париже началась встреча лидеров стран-участниц «нормандского формата». Перед началом четырехстороннего саммита президент Украины провел отдельные двусторонние встречи с лидерами Франции и Германии.

По предварительному графику, встреча в «нормандском формате» должна была начаться в 17.00 (по киевскому времени), но ее начало было перенесено почти на полтора часа.

Как отметили в Офисе главы государства, главный вопрос повестки дня - обсуждение дальнейших шагов и сроков установления мира на Донбассе. Ожидается, что после завершения саммита будет подготовлено коммюнике.