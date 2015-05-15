В Украине сокращается количество читающих граждан

Такие результаты исследования обнародовала компания TNS, передает "Новое время". Согласно опросу, во втором полугодии 2010 года 27% респондентов не представляли свою жизнь без книг, то во втором полугодии 2014 года таковых стало 22%.

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Тенденция снижения заметна в более старших возрастных группах, в то время как возрастная группа 12-24 лет показывает небольшой рост, свидетельствуют данные исследования. Так, с 2010 года на 7,2% уменьшилось количество украинцев, которые не представляют свою жизнь без чтения в возрасте 45-65 лет, на 6,8% упало количество читающих среди украинцев в возрасте 25-45 лет.

Примечательно, что несмотря на развитие интернета и популярность электронных книг, украинцы предпочитают читать все же бумажные издания. Процент украинцев, которые читают печатные книги незначительно упал с 64,5% в 2011 году до 62% в 2014 году. При этом более чем в два раза выросла доля людей, читающих электронные книги – с 6,5% в 2011 до 13,7% в 2014 году. Наиболее популярны электронные книги среди граждан в возрасте 12-24 лет.