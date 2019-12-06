Во всех школах Николаева ищут взрывчатку

Поступило анонимное сообщение о заминировании.

В Николаеве анонимный источник сообщил о заминировании всех школ города.

Об этом сообщают "Преступности.НЕТ" со ссылкой на информацию полиции.

Как отмечается, сообщение поступило в управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области. В письме идет речь о том, что в 9 часов утра во всех школах областного центра произойдет взрыв.

Сейчас в учебных заведениях проводят эвакуацию.

В городском управлении образования изданию сообщили, что после завершения проверок учебный процесс возобновят.

Как сообщал УНИАН, в Днепре три дня подряд "минировали" школы.