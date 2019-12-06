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Во всех школах Николаева ищут взрывчатку

09:38, 06 декабря 2019
Общество
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В Николаеве "заминировали" все школы / Фото: Преступности.НЕТ

Об этом сообщают "Преступности.НЕТ" со ссылкой на информацию полиции.

Как отмечается, сообщение поступило в управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области. В письме идет речь о том, что в 9 часов утра во всех школах областного центра произойдет взрыв. 

Сейчас в учебных заведениях проводят эвакуацию.

В городском управлении образования изданию сообщили, что после завершения проверок учебный процесс возобновят.

Как сообщал УНИАН, в Днепре три дня подряд "минировали" школы.

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Теги: #новости Украины#школы#Николаев#минирование