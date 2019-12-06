Во всех школах Николаева ищут взрывчатку
09:38, 06 декабря 2019Общество
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Поступило анонимное сообщение о заминировании.
В Николаеве "заминировали" все школы / Фото: Преступности.НЕТ
В Николаеве анонимный источник сообщил о заминировании всех школ города.
Об этом сообщают "Преступности.НЕТ" со ссылкой на информацию полиции.
Как отмечается, сообщение поступило в управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области. В письме идет речь о том, что в 9 часов утра во всех школах областного центра произойдет взрыв.
Сейчас в учебных заведениях проводят эвакуацию.
В городском управлении образования изданию сообщили, что после завершения проверок учебный процесс возобновят.
Как сообщал УНИАН, в Днепре три дня подряд "минировали" школы.
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