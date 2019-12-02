Зеленский о важности диалога с Путиным: мы не хотим стоять на месте

Президент обратился к украинцам с призывом не обращать внимание на лозунги отдельных политиков, которые "играют на эмоциях людей".

Президент Украины Владимир Зеленский сравнил работу в направлении прекращения огня на Донбассе без диалога с президентом России Владимиром Путиным с бегом на месте.

Соответствующее заявление он сделал в своем видеообращении, размещенном на странице в Facebook.

Читайте такжеЗеленский назвал три темы, которые хочет обсудить во время встречи в "нормандском формате"«На этой неделе мы начинаем действительно подготовку к встрече в «нормандском формате». Эта встреча – уже победа для нас... это большая возможность начать этот диалог, потому что именно он может привести к возвращению наших людей... Хочется прекратить огонь и предоставить возможность закончиться этой войне. Важно решить вопрос наших территорий... и быть одной страной», – сказал он.

При этом Зеленский обратился к украинцам с призывом не обращать внимание на лозунги отдельных политиков, которые «играют на эмоциях людей».

«Я хочу, чтобы вы не обращали внимание на представителей некоторых политических сил, которые уже как политики умерли, а как люди они совсем не рождались. Я хочу, чтобы вы не реагировали на их лозунги, на какую-то фейковую "зраду"... О них никто не помнит, и это единственная возможность у них поймать этот хайп. Но это не та тема, на котором ловят хайп, потому что ежедневно мы теряем наших людей... Вы мне доверили, никакой "зрады" не будет», – отметил президент.

«Не верьте никому, войной никто никуда не хочет уйти, терять еще сотни тысяч людей, мы не можем этого себе позволить. Поэтому – только дипломатия. А если не будет этого диалога, как там говорят: «Какой может быть диалог у Зеленского с Путиным?»... Вы знаете, без этого диалога можно, но это как бег на беговой дорожке. То есть ты бегаешь, калории теряешь, но ты на месте. Мы не хотим стоять на месте», – заявил Зеленский.

Как сообщал УНИАН, встреча в «нормандском формате» запланирована на 9 декабря.