"Она большая молодец": ведущая Лидия Таран рассказала, как Алла Мазур борется с раком (видео)
Ведущая канала «1+1» Лидия Таран рассказала о мужественной борьбе с раком коллеги Аллы Мазур, которая публично заявила о своем диагнозе в социальной сети. Ведущей нелегко было говорить о болезни. Лиду восхищает сила характера и социальной ответственности Аллы, которая не побоялась сказать о своем диагнозе на всю страну. Более того, начав курс лечения, она вышла в прямой эфир. В будущем, в зависимости от самочувствия ведущей «ТСН. Тиждень», ее будут подменять коллеги.
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«Она большая молодец! Мы даже не ожидали, что она выйдет в эфир уже после начала курса лечения. Мы были уверены, что некоторое время нам надо будет ее подстраховать, но она вышла в эфир. У нас слезы наворачивались, потому что это большое мужество — сказать о своей болезни на всю страну», — поделилась Лидия с программой «Світське життя».
На такой шаг, считает Лида, Алла решилась, чтобы напомнить всем женщинам о необходимости диагностики, заботе о своем здоровье.
«Когда публичный человек делает такое заявление, он привлекает внимание множества женщин и мужчин, которые пойдут потом проверяться. Особенно женщин, у которых есть дети и которые понимают, что им надо жить дальше», — рассказала Таран.
Сама Алла Мазур в Instagram благодарит всех за поддержку, она уверена в том, что болезнь можно победить, и обещает и дальше заниматься своим любимым информационным делом.
Цю чарівну лялечку- передала мені через Солю Вітвицьку Варвара Пилипівна Мацелла. Знана в Україні лялькарка. У свої 90 - вона не втомлюється придумувати ось такі особливі обереги: ляльки - мотанки. Вони є в Музеї іграшок, в Музеї українського народного декоративного мистецтва, в Музеї Гончара. А тепер ось - і в мене) Я зворушена, пані Варваро❤ А автору сердечок далі - лише 8-м. Віталінка з Малина - теж прислала. Поки на фото) Але вони мене дуже зігріли, Віталінко, дякую!❤ Тепер я вся в оберегах, ангелятках і сердечках) І з твердою вірою: що з такою потужною підтримкою все буде добре. Обов"язково. Спасибі всім величезне! ❤❤❤ За цю теплу хвилю, що огортає мене весь цей час. За дзвінки, смски і побажання по всіх можливих месенджерах. Від знайомих і незнайомих. За ваші поради і молитви. За ваші історії про боротьбу і перемогу: я ще раз переконуюсь, що онко - хвороба подоланна. Я пам'ятаю про майже гарячу воду з лимоном - натщесерце вранці. І мед з куркумою - увечері, перед сном) В додаток до хімії, що вже почалася. І постараюсь виконати настанову однієї глядачки. Яка написала: залишаючись в ефірі, ви підтримаєте усіх, хто бореться з онко зараз. Бо доведете: перемогти - можна! ❤ Ну а ще - маю спростувати один фейк. Оскільки хтось вирішив погратися з моєю хворобою і написав, що мене запрошували тренером в Лігу сміху, а тепер - от біда, не зможу- мушу повідомити: це неправда. Доведеться засмутити тих, хто так "переживає" про мою комедійну кар'єру. Я залишаюсь працювати в новинах. І буду й далі займатися своєю справою: інформаційною. Дякую всім за підтримку. І нагадую: вона також особливо потрібна зараз онкохворим діткам. Допомогти їм - можна через фонд "Таблеточки". https://tabletochki.org/dopomogty/