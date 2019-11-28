Обыск у Зверобой: волонтерку вызвали на допрос (видео)
Волонтерку Марусю Зверобой вызвали на допрос в ГБР в понедельник.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
На допрос Зверобой вызвали как свидетеля по делу об угрозах президенту Владимира Зеленского, рассказал адвокат волонтерки.
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Как сообщал УНИАН, сегодня, 28 ноября, следователь Государственного бюро расследований, оперативные сотрудники Службы безопасности Украины и бойцы спецподразделения СБУ "Альфа" проводили обыск в квартире Зверобой. Начало следственных действий она сама транслировала в Facebook.
Правоохранители пришли в квартиру волонтера вместе с понятыми и показали ей постановление суда, которым предоставлено разрешение на проведение следственных действий. Трансляция была прекращена, поскольку следователь требовал от Зверобой и других присутствующих отдать мобильные телефоны.
В конце октября народный депутат от «Европейской солидарности» София Федина вместе с волонтеркой Марусей Зверобой опубликовали совместное видеообращение, отреагировав на общение президента Владимира Зеленского с добровольцами на повышенных тонах в Золотом 26 октября.
Во время записи видеоблога Федина и Зверобой, в частности высказались относительно рисков жизни президента. Федина и Зверобой указали на недопустимость такого поведения президента, обвиняли его в попытке капитуляции перед агрессором и предполагали, что может произойти с Зеленским на передовой.
«Там ненароком может взорваться граната, а еще там обстрелы бывают... Было бы красивее, чтобы это все произошло во время московского обстрела, когда кое-кто в белой или голубой рубашке припрется на передовую», – сказала Федина.
В ГБР начали следствие по фактам угроз президенту и 26 ноября направили в Генпрокуратуру проекты сообщение о подозрении и представление на снятие неприкосновенности с Федины.
Депутата подозревают в угрозе убийством в отношении президента Украины (ч. 1 ст. 346 Уголовного кодекса Украины).