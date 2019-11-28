В Бориспольской колонии "забыли" выпустить осужденного, который отсидел свое

Правоохранители установили, что факт незаконного лишения свободы осужденного длительное время был известен руководству учреждения.

Администрация Бориспольской исправительной колонии (№119) продолжала удерживать осужденного, который отбыл срок назначенного ему наказания. Прокуратура назначила служебное расследование ситуации.

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Как сообщается на сайте Прокуратуры Киевской области, осужденный обратился с жалобой к заместителю прокурора Киевской области. Во время личного приема в колонии он сообщил, что срок назначенного ему судом наказания закончился еще 9 ноября текущего года. Однако он продолжал безосновательно удерживаться в учреждении.

В ходе проверки правоохранители установили, что факт незаконного лишения свободы осужденного длительное время был известен руководству учреждения и ответственным работникам. Однако освободили человека из колонии только после вмешательства прокуратуры.

По данному факту 27 ноября назначили служебное расследование, чтобы привлечь виновных к ответственности.

Ранее сообщалось, что в Винницкой области в колонии убили заключенного.