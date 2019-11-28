Почти половина опрошенных украинцев убеждены, что реформы должны быть постепенными - социологи

Еще 30% респондентов выступают за то, что изменения должны быть быстрыми и радикальными.

Почти половина (43%) опрошенных жителей Украины считают, что реформы в стране должны быть постепенными.

Об этом свидетельствуют результаты переданного УНИАН опроса "Мониторинг общественных настроений украинцев", проведенного Социологической группой "Рейтинг".

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"43% опрошенных считают, что реформы в стране должны быть постепенными. С другой стороны, 30% убеждены, что изменения должны быть быстрыми и радикальными", - говорится в результатах исследования.

Еще 18% респондентов убеждены, что нужно приостановить реформы до стабилизации ситуации в стране.

При этом, отмечают социологи, относительно больше требуют быстрых преобразований жители центра Украины и более молодые респонденты, а также избиратели партии "Голос".

В то же время, даже среди этих категорий больше тех, которые поддерживают мнение, что реформы должны быть постепенными.

*** Социологическое исследование проводилось 20-24 ноября, в нем приняли участие 2500 респондентов в возрасте 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, региону и типу поселения. Опрос проводился методом личного формализованного интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования не превышает 2%.