В Ивано-Франковске могут ввести особый режим

Во время учений возможно временное введение особого режима.

В Ивано-Франковске в течение 25-26 ноября состоятся антитеррористические учения, из-за которых возможно временное введение особого режима.

Об этом сообщает Управление Службы безопасности Украины в Ивано-Франковской области.

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Отмечается, что тренировки пройдут в областном центре в условиях максимально приближенных к реальным с использованием специальной техники и вооружения.

В учениях примут участие подразделения Национальной полиции, Национальной гвардии, Вооруженных сил Украины, Государственной пограничной службы, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Госспецсвязи, представители местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления.

«Во время мероприятий возможно временное введение особого режима, в том числе ограничение или запрет передвижения людей и движения транспортных средств, а также проверка документов, удостоверяющих личность, осмотр автомобилей», - говорится в сообщении.

Управление СБУ в Ивано-Франковской области обратилось к гражданам с просьбой сохранять спокойствие, с пониманием отнестись к возможным неудобствам, должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей.