Украинские пограничники за месяц выявили почти три тысячи иностранцев-нарушителей

К административной ответственности за нарушение иностранцами законодательства Украины привлечено почти 3 тыс. лиц

Правила пребывания в Украине нарушили почти 2 тыс. 700 человек.

Как сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, практический этап целевых профилактических мероприятий «Мигрант» проводился с 18 октября по 19 ноября на территории Украины.

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«Целью операции, в первую очередь, является предотвращение и противодействие нелегальной миграции, а также проверка соблюдения иностранцами и лицами без гражданства установленных правил пребывания на территории Украины», - говорится в сообщении.

В результате проведения этих мероприятий было разоблачено значительное число иностранцев, которые находятся на территории Украины с нарушением законодательства, а также лиц, которые организуют и способствуют их незаконному перемещению как по территории Украины, так и через государственную границу Украины.

«К административной ответственности за нарушение иностранцами законодательства Украины в этой сфере привлечены почти 3 тыс. человек, на которых наложено административных взысканий в виде штрафа на общую сумму более 11,8 млн грн», - говорится в сообщении.

Одновременно, по результатам собеседований в пунктах пропуска принято решение об отказе во въезде в Украину 1 тыс. 330 иностранцам - потенциальным правонарушителям, 1 тыс. 400 иностранным гражданам, выявленным как в пунктах пропуска, так и на территории Украины, запретили въезд в нашу страну. Еще почти 90 человек во время проведения этих мероприятий были принудительно возвращены или выдворены.