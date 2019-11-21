Еврейская община Украины выражает протест против антисемитского ролика по отношению к президенту ОЕОУ Игорю Коломойскому на «5 канале»

19.11.2019 в 22:00 в программе «#Группа продленного дна» в эфире «5 канала», был показан антисемитский видеоролик, который был посвящен Президенту Объединённой еврейской общины Украины Игорю Коломойскому. В видеоролике прозвучала фраза «Конкуренции рост - азохен вей, кому лоукост, а ему холокост!».

Напомним, что согласно открытым источникам «5 канал» принадлежит экс-президенту Украины и действующему народному депутату Петру Порошенко.

Объединённая еврейская община Украины выражает протест против антисемитского ролика, авторы которого высмеивали Президента ОЕОУ Игоря Коломойского с упоминанием трагедии Холокоста.

ОЕОУ осуждает подобные публичные проявления антисемитизма в СМИ и требует, чтобы создатели данного видеоролика, а также редакторы, которые допустили его в эфир украинского телеканала, понесли ответственность по статье 161 УК Украины — намеренные действия, направленные на разжигание религиозной вражды и оскорбление граждан в связи с их религиозными убеждениями и происхождением и статье 442 — призыв к уничтожению этнической группы, которым и был Холокост.

ОЕОУ направляет заявления в по этому делу в Службу безопасности Украины, Национальную полицию Украины с целью привлечения ответственных за создание и выпуск ролика к уголовной ответственности, а также составляет обращение в Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины с целью применения санкций по отношению к «5 каналу».

Руководитель ОЕОУ Михаэль Ткач на своей странице в Facebook опубликовал заявление Объединённой еврейской общины Украины в МВД, ознакомиться с ним можно по ссылке.

Напомним, что если вы стали жертвой или свидетелем антисемитизма (граффити, призывы к убийству евреев, физическое насилие, оскорбления в соцсетях и реальной жизни), то обращайтесь на горячую еврейскую линию «910» по номерам 910 (бесплатно с мобильного) и 0 800 600 910 (бесплатно со стационара).