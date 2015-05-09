На Луганщине торжества ко Дню Победы прошли без эксцессов – Москаль

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе председателя Луганской областной военно-гражданской администрации Геннадия Москаля.

Как отметили в пресс-службе, «праздник отмечали даже в населенных пунктах на самой линии разграничения огня — Троицком возле Дебальцево (окрестности села практически ежедневно обстреливают боевики), Станице Луганской (которую позавчера террористы обстреляли из минометов, перебив магистральный газопровод), Попасной, Золотом, Нижнем и т.д».

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«Кое-где мероприятия носили массовый характер, например, в Попасной на митинг собралось почти три тысячи человек. Однако никаких эксцессов - провокаций пророссийских симпатиков, политических акций коммунистов, массового ношения георгиевских лент - на них не было. В административном центре области, Северодонецке, на площади Победы, где проходила выставка военной техники и состоялись основные праздничные мероприятия, масса людей пришли с украинской национальной символикой, а на площади был развернут огромный желто-синий флаг», - сообщает пресс-служба.

Ранее УНИАН сообщал, что в Киеве возле парка Славы возник конфликт из-за портрет Сталина.