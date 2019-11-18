Министр образования рассказала, как будут работать опорные школы в селе (видео)

Качество образования в украинских селах должно улучшиться.

Министр образования Украины Анна Новосад рассказала о внедрении опорных школ. Об этом она рассказала в эфире "Сніданок з 1+1".

"Мы закладываем первую новую субвенцию, которая называется "Способная школа для лучших результатов" - это 3,5 млрд гривень, которые мы планируем совместно с областями потратить на поддержку опорных и больших школ", - рассказала Новосад.

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Министерство хочет решить такую проблему: "В Украине есть очень много маленьких школ, особенно в сельской местности, которые, как правило, не предоставляют высокое качество образования, и если мы будем сохранять такую ситуацию, то мы и дальше будем ограничивать наших детей в их праве на качественное образование. Собственно мы хотим помочь регионам с помощью инструмента создания опорных школ - это школы, которые являются качественными, от которых есть подвоз, дать им возможность это качество образования в сельской местности повысить".

"Поэтому мы направим средства для обустройства опорных школ, кое-где это будет строительство или с нуля, или завершение тех объектов, которые уже находятся на стадии строительства, но также параллельно будем поддерживать не только крупные школы", - отметила министр.

По ее словам, подвоз к опорным школам обязательно будет.

"Мы имеем средства, которые мы отдадим на места для того, чтобы они закупили автобусы", - добавила она.

***В рамках процесса децентрализации власти в Украине происходит активное образование объединенных территориальных общин (ОТГ), образовательных округов и опорных учебных заведений.

Общеобразовательные учебные заведения, которые являются опорными, создаются для равного доступа всех детей к качественному образованию, рациональному и эффективному использованию ресурсов, и является одним из механизмов реформирования системы общего среднего образования и упорядочения школьной сети.