На полигоне на Ривненщине погиб мобилизованный военный

Об этом сообщил представитель облуправления Министерства внутренних дел, пишет depo.ua.

Он рассказал, что мобилизованный прибыл на полигон 5 мая. Причины смерти устанавливают. По данным Ривненской обладминистрации, в феврале на полигоне умерли трое мобилизованных, причина смерти двоих из них - злоупотребление алкоголем. В апреле от злоупотребления алкоголем скончались трое военнослужащих.

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Председатель Ривненской ОГА Виталий Чугунников призвал милицию ликвидировать незаконную продажу алкоголя возле военного полигона.