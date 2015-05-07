В Украине вводятся в оборот монеты номиналом одна гривня с новым дизайном

Как сообщила пресс-служба НБУ, лицевая сторона (аверс) новой монеты аналогична монете с Владимиром Великим, которая была введена в оборот в 2004 году. На обратной стороне вместо князя изображена стилизованная композиция: солдатская каска и цветы мака; слева - надпись 1945, справа - 2015; треугольники, символизирующие пламя свечей; вверху - надпись 70 лет Победы.

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В 2010 году были выпущены одногривневые монеты к 65-летию Победы с георгиевской ленточкой и Орденом Отечественной войны, сообщает LB.UA. В 2004 и 2005 годах выпускались монеты к 60-летию освобождения Украины от фашистских захватчиков и 60-летию победы во Второй мировой войне.