Генпрокуратура передала в суд дело против россиянина, который участвовал в деятельности «ЛНР»

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью и СМИ Генпрокуратуры, уголовное производство было возбуждено по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (участие в террористической организации). Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

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Гражданин РФ, находясь в городе Красный Луч Луганской области, в декабре 2014 года вступил в преступный сговор с активными участниками террористической организации «Луганская народная республика» относительно обеспечения обслуживания военной техники незаконных вооруженных формирований «ЛНР». В дальнейшем подозреваемый, выполняя отведенную ему роль, управлял танком Т-64-Б, экипаж которого стрелял по позициям Вооруженных сил Украины вблизи Санжаровки Донецкой области. В результате боевого столкновения с подразделениями ВСУ танк был обезврежен, а россиянин задержан.

Как сообщалось, военная контрразведка СБУ совместно с подразделениями ВС Украины задержала в районе Санжаровки Луганской области российского наемника, механика-водителя бронетехники боевиков.