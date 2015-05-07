В Запорожской области вследствие столкновения тягача с пушкой погиб военный

Об этом сообщили в управлении ГАИ ГУМВД Украины в Запорожской области.

Водитель тягача не выдержал безопасной дистанции и совершил столкновение с пушкой, которую буксировал.

"В 15:30 час. 06.05.2015 года в Запорожском районе, на полевой дороге 17 км автодороги Запорожье - Мариуполь в направлении с. Новооленивка, двигался МТЛБ (многоцелевой транспортер (тягач) легкий бронированный), под управлением мужчины 1994 года рождения, который не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с пушкой, которую буксировал впереди МТЛБ и остановился, под управлением мужчины 1971 года рождения", - сказано в сообщении ГАИ.

Читайте такжеАвтобус с демобилизированными попал в ДТП в Полтавской области, есть погибшие (фото)

Сообщается также, что "в результате ДТП мужчина 1994 года (рождения - ред.) от полученных телесных повреждений погиб на месте происшествия".

Информацию о ДТП передали в военную прокуратуру, его обстоятельства устанавливаются.

Ранее УНИАН сообщал, что в ГУМВД Украины в Донецкой области опровергают информацию о гибели трех военных под Донецком.