СБУ прервала спецоперацию ФСБ с завербованным дезертиром-предателем (фото)

По замыслу чекистов, военнослужащий должен был дезертировать из украинской армии и дискредитировать военно-политическое руководство Украины.

Военная контрразведка Службы безопасности Украины (СБУ) предупредила информационную спецоперацию российского ФСБ по дискредитации украинских Вооруженных Сил.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Читайте такжеФСБ пыталась завербовать жителя Черниговской области, который приехал к родственникам в Россию (видео)«Оперативники спецслужбы установили, что российские кураторы планировали распространить в медиапространстве фейковые материалы о якобы низком моральном состоянии ВСУ», – говорится в сообщении.

Для спецоперации ФСБ планировала использовать украинского воина-десантника, который уже находился в поле зрения военной контрразведки СБУ.

«Военный из десантно-штурмовых войск в 2018 году поступил на службу по контракту в ВСУ, прибыв с временно аннексированного страной-агрессором Крыма. Правоохранители выяснили, что мужчина после оккупации получил паспорт РФ, в 2016 году принял российскую присягу и был отправлен в Сирию защищать «русский мир». Именно на Ближнем Востоке началось его сотрудничество с ФСБ. Чекисты решили использовать его украинское происхождение для участия в пределах спланированной на Лубянке специальной операции по дискредитации военно-политического руководства Украины и боевых возможностей украинской армии», – сообщили в СБУ.

По замыслу кураторов, после вступления в ВСУ военный должен был дезертировать из украинской армии. Его «разоблачительные» выступления планировались на российских телеканалах и пропагандистских СМИ.

Отмечается, что оперативники СБУ прервали операцию ФСБ и задержали дезертира при попытке пересечения административной границы с Крымом. Во время досмотра у мужчины изъяли собранную на службе военную информацию и документы относительно участия в боевых действиях на востоке Украины. Сейчас бывший военный находится под стражей, все детали его сотрудничества со спецслужбами РФ будет устанавливать следствие.

Как ранее сообщал УНИАН, СБУ открыла два уголовных дела против топ-пропагандиста Кремля Соловьева.