Ил-76 с эвакуированными украинцами должен вылететь из Баку в 23.00
14:57, 06 мая 2015Общество
1586 0
Самолет Министерства обороны Ил-76 с эвакуированными из Непала гражданами Украины, который приземлился в аэропорту Баку, должен вылететь в Киев в 23.00.
Из Баку Ил-76 вылетит сегодня поздно вечером / Bohdan Kutiepov / facebook.com
Об этом сообщает Министерство иностранных дел. "Силами посольства Украины в Азербайджане, МЧС Азербайджана и других соответствующих служб этой страны обеспечена транспортировка, поселение в отель и питание людей", – говорится в сообщении.
Читайте такжеИл-76 с эвакуированными из Непала украинцами приземлился в Баку (фото)
На борту самолета находятся 76 граждан Украины и 11 иностранцев – из Грузии, Польши, России и Франции. Эти люди на украинском самолете вечером 5 мая покинули Непал, в котором 25 апреля произошло землетрясение.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter