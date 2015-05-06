Ил-76 с эвакуированными украинцами должен вылететь из Баку в 23.00

Об этом сообщает Министерство иностранных дел. "Силами посольства Украины в Азербайджане, МЧС Азербайджана и других соответствующих служб этой страны обеспечена транспортировка, поселение в отель и питание людей", – говорится в сообщении.

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На борту самолета находятся 76 граждан Украины и 11 иностранцев – из Грузии, Польши, России и Франции. Эти люди на украинском самолете вечером 5 мая покинули Непал, в котором 25 апреля произошло землетрясение.