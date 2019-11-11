Экс-работник УЗ обокрал предприятие на 50 миллионов гривен - СБУ

Экс-руководителю объявлено подозрение сразу по трем статьям УК Украины.

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили экс-чиновника акционерного общества «Укрзализныця» на растрате более 50 миллионов гривен.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Читайте такжеВ поездах "Укрзализныци" проводникам не хватает валидаторов и нечем забрасывать уголь

«Бывший руководитель одного из региональных филиалов «Укрзализныци» инициировал вопрос передачи в аренду имущества акционерного общества по заниженной процентной ставке. Он, в частности, сдал часть помещений гостиницы «Экспресс» в Шевченковском районе Киева», - установили оперативники спецслужбы.

Действия экс-руководителя привели к нанесению экономического ущерба государству, что подтверждено проведенной экспертизой, отметили в СБУ. Правоохранители документируют другие факты противоправной деятельности злоумышленника.

В рамках уголовного производства, начатого по части 3 статьи 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч.2 ст.366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины, экс-чиновнику объявлено о подозрении.