Слова Зеленского о "стандартах новостей" - это терминологическое недоразумение - Бородянский

Бородянский заверил, что правительство только собирается "ввести понятие опасная информация, дезинформация, недостоверная информация, что является очень важным в условиях информационной войны с РФ".

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский уверяет, что слова в указе президента о "требованиях и стандартах новостей" является терминологическим недоразумением.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Уважаемые журналисты! Вас правильно обеспокоило и возмутило наличие в Указе президента слов об установлении «требований и стандартов новостей». Это терминологическое недоразумение, которое возникло из-за ошибочного применения термина «стандарты новостей» в документах МКМС. Мы не собирались и не собираемся регулировать стандарты новостей. Это право - исключительно профессионального сообщества», - отметил он.

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Бородянский заверил, что правительство только собирается «ввести понятие опасная информация, дезинформация, недостоверная информация, что является очень важным в условиях информационной войны с РФ и возможным финансированием некоторых СМИ страной агрессором».

«Введение определений характера информации, как то новостная, развлекательная, юмористическая и т.п. вместе с возможным долгом обозначать распространяемый контент согласно того вида контента, к которому относится информация. Это является частью надлежащего информирования граждан и реализацией их права на информацию», - пояснил Бородянский.

Министр отметил, что в странах с устоявшимися демократиями, где существует журналистское самоуправление и саморегулирование/сорегулирование медиа, вопросы стандартов решены кодексами профессиональной этики и стандартами, за неукоснительным соблюдением которых следит профессиональное сообщество.

«В Украине мы, как государство, должны создать условия для профессионального сообщества, которые сделают эту модель работающей и в нашей стране. То есть, государство не заходит на территорию, которую она не должна регулировать, а создает условия для надлежащего саморегулирования и сорегулирования», - подытожил Бородянский.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров получил задание разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект относительно регулирования деятельности средств массовой информации (СМИ). Соответствующее поручение содержится в указе президента Владимира Зеленского № 837/2019 "О неотложных мерах относительно проведения реформ и укрепления государства".