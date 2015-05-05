СМИ: Самолету Ил-76 уже несколько часов не дают разрешение на посадку украинцев на борт

Об этом сообщает «Украинская правда».

По словам директора Департамента консульской службы Андрея Сибиги, у самолета было разрешение на посадку на 16 часов по местному времени, но он не успел прилететь из Дели вовремя.

Сейчас украинский борт ждет, пока освободится одно из двух мест для подачи на посадку в аэропорту, на которые подаются самолеты такого типа.

В свою очередь представители Госслужбы по вопросам чрезвычайных ситуаций организовали прохождения процедур в аэропорту всеми эвакуированными к определенному ранее времени.

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Как сообщал УНИАН, по данным МИД, количество граждан Украины, которые на момент землетрясения могли находиться в Непале, составляет 210 человек. В список лиц, которые желают эвакуироваться, внесено около 100 украинцев.

30 апреля для эвакуации украинцев вылетел самолет Ил-76 Минобороны. Он сделал временную посадку в Дели, где выяснилось, что самолету нужен ремонт. Детали для ремонта передавали из Украины. Сегодня, 5 мая, украинскому самолету дали разрешение на посадку в Катманду.