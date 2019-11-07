На траурном молебене в оккупированной Ялте дети падали в обморок

Помощь школьникам оказывали врачи «скорой».

На набережной в Ялте прошел траурный митинг-молебен в память о погибших в 1941 году пассажирах теплохода «Армения». На мероприятие вывели детей младших классов, некоторым из них стало плохо.

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Как сообщает «Крым.Реалии», местные чиновники и ветераны собрались у часовни Новомучеников и исповедников российских, а ученики кадетских классов и клуба юных моряков выстроились напротив мемориальной плиты.

Отмечается, что из-за жары и солнца во время митинга некоторые дети младших классов падали в обморок. Им оказывали помощь врачи «скорой», дежурившие на набережной.

Теплоход «Армения» был потоплен немецким торпедоносцем у берегов Крыма 7 ноября 1941 года. Советские власти утверждали, что погибли около 5 тысяч человек. Историки говорят о жертвах в 7-10 тысяч человек, так как на борт брали большое число «неучтенных» беженцев. Обнаружить «Армению» так и не удалось.

Ранее сообщалось, что Украина предложит Генассамблее ООН принять обновленную резолюцию против милитаризации оккупантов в Крыму.