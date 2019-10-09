«Формула Кондратюка»: экс-ведущий «Караоке на Майдане» предложил временно лишить жителей ОРДЛО избирательного права

Шоумен отметил, что формула работает в условиях типа "идеального газа": «все страны придерживаются международного права и установленных границ между странами».

Украинский шоумен и продюсер Игорь Кондратюк предложил собственную «формулу» прекращения войны на Востоке Украине. По ее условиям, жители освобожденной территории ОРДЛО на 10 лет должны потерять избирательное право, или выехать за границу.

Читайте такжеГлава Представительства НАТО в Украине поддержал «формулу Штайнмайера»

Свои предложения шоумен обнародовал на собственной странице в Facebook. Его план начинается с того, что Украина мирно возвращает себе контроль над восточной границей, а боевики «ЛНР-ДНР» добровольно сдают оружие. Те, кого военный суд признает военными преступниками, будут привлечены к ответственности.

«Украина возвращает контроль над своими восточными границами (мирно, с помощью ОБСЕ, миротворцев ООН и всех других типа важных организаций). Поэтому ЕДИНСТВЕННЫЙ пункт, ради которого дипломаты/руководители из разных стран собираются в минском, нормандском, женевском или любом другом формате - заставить РФ закрыть свою границу с Украиной. Все остальные вопросы на таких переговорах не обсуждаются в силу ненужности», – указал он.

В дальнейшем Кондратюк предлагает дать жителям оккупированного Донбасса определиться, хотят ли они жить в Украине.

«Жителям так называемого ОРДЛО в течение месяца с момента полного восстановления власти Киева нужно определиться – хотят ли они жить в государстве Украина. Кто не хочет – в течение 3 месяцев покидают Украину в любом направлении. Украина им за это выплачивает «выездные». С условием – не возвращаться в Украину в течение 50 лет после выезда.

Те, кто останутся, на 10 лет теряют свое избирательное право. В Донецкой и Луганской областях избираться на выборные должности и служить в полиции в течение 10 лет будут иметь право только те, кто с начала лета 2014-го жили на подконтрольной Киеву территории», – излагает свои предложения Кондратюк.

Лица, которые были причастны к организации так называемых «референдумов» на Донбассе, и остаются жить в Украине, должны потерять избирательное право навсегда.

При этом шоумен отмечает, что во время выполнения этих пунктов «Россия молчит, будто в рот воды набрала!».

Кондратюк отметил, что формула работает в условиях типа "идеального газа": «все страны придерживаются международного права и установленных границ между странами».

«Формула Кондратюка» спровоцировала бурную дискуссию пользователей в комментариях. У предложений нашлись как сторонники, так и противники, но многие указывали на их нереалистичность.

Как сообщал УНИАН, 1 октября президент Владимир Зеленский сообщил, что украинская сторона на переговорах ТКГ в Минске ответила на письмо спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика, что согласовывает так называемую «формулу Штайнмайера». Согласование текста «формулы Штайнмайера» вызвало общественный резонанс, в тот же день вечером состоялся пикет у Офиса президента.

3 октября в видеообращении Зеленский заявил, что «формула» должна быть имплементирована в новый закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, который Верховная Рада будет разрабатывать в тесном сотрудничестве и за публичного обсуждения с обществом, и в нем не будет пересечена ни одна «красная линия».

Президент пояснил, что «формула Штайнмайера» дает ответ на вопрос, когда должен вступить в силу закон «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», и отметил, что она не предусматривает признание Украиной аннексии Крыма и проведения местных выборов на Донбассе «под дулами пулеметов». Также Зеленский заверил, что местные выборы не состоятся, если на Донбассе останутся войска, и заявил, что вопрос вывода российских военных из оккупированных районов Донбасса должно обсуждаться в «нормандском формате».

6 октября в Киеве и многих других городах Украины состоялись акции, участники которых выступали против реализации «формулы Штайнмайера».