На Черкасщине задержали агента ФСБ во время получения секретных документов об обороне Украины

Житель Черкасщины за деньги согласился выполнять задание по сбору и передаче секретной информации российским спецслужбам.

В Черкасской области контрразведчики Службы безопасности Украины задержали агента ФСБ России во время получения секретных документов военного характера.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

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В частности, оперативники и следователи СБУ установили, что житель Черкасской области был завербован кадровым офицером ФСБ РФ на территории страны-агрессора. За деньги он согласился выполнять задание по сбору и передаче разведывательной информации относительно обороноспособности Украины.

«Для получения документов с ограниченным доступом агент российской спецслужбы устанавливал контакты с военнослужащими ВС Украины. Для передачи собранных сведений российские кураторы предоставили агенту специальное техническое средство со встроенной камерой и «отработали» каналы связи», - говорится в сообщении.

Сейчас в рамках начатого уголовного производства по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственно-оперативные действия.

Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.