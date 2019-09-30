ФСБ заставляла украинца шпионить за подразделениями ВСУ

Мужчина обратился за помощью к украинским правоохранителям.

Представители ФСБ заставляли гражданина Украины шпионить за Вооруженными силами Украины.

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Как сообщает пресс-служба прокуратуры АР Крым, к правоохранительным органам автономии обратился гражданин Украины, который в сентябре 2016 года, находясь на оккупационному «пункте пропуска «Джанкой», был доставлен российскими пограничниками к представителям ФСБ.

Отмечается, что они заставляли указанного гражданина к негласному сотрудничеству в интересах Федеральной службы безопасности Российской Федерации.

«Представители «спецслужб» заставляли гражданина Украины собирать и передавать информацию относительно мест дислокации военной техники Вооруженных сил Украины в Геническом районе Херсонской обл., членов Добровольческого украинского корпуса «Правый сектор» и крымско-татарского батальона «Аскер», - говорится в сообщении.

Прокуратура автономии сообщает, в связи с тем, что лицо не совершило никаких действий во исполнение преступного задания и добровольно обратилась к представителям правоохранительных органов автономии, согласно ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины, будет решен вопрос об обращении в суд с ходатайством об освобождении лица от уголовной ответственности.