Зеленский утвердил перечень руководителей силовых и военных ведомств, которых должен согласовывать президент

С главой государств должны быть согласованы кандидатуры на руководящие должности в Минобороны, ВСУ, Нацгвардии, СБУ, Госпогранслужбы и Службе внешней разведки.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым вносятся изменения в перечень должностей руководителей военных формирований и правоохранительных органов, кандидатуры для назначения на которые согласовываются с главой государства.

Об этом говорится в указе №774/2019 от 25 октября, опубликованном на сайте президента.

Согласно указу, в данный перечень должностей руководителей военных формирований и правоохранительных органов входят должности Министерства обороны, в частности, первого заместителя и заместителей министра; главного инспектора Минобороны; директоров департаментов Минобороны, а также директоров департаментов - заместителей начальника Главного управления разведки Минобороны; первого заместителя и заместителей начальников Главного управления разведки Минобороны; первых заместителей, заместителей начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ), начальников Главных управлений - заместителей начальника Генштаба ВСУ, а также начальников Генштаба ВСУ и начальников главных управлений ВСУ; начальника Военной службы правопорядка в ВСУ- начальника Главного управления; начальника Центрального управления Военной службы правопорядка по городу Киеву и Киевской области - военного коменданта города Киева; командующего Силами логистики ВСУ; заместителей командующих видами ВСУ; командующих войсками оперативных командований и командиров воздушных командований; командующего морской пехоты; начальника Национального университета обороны им. Ивана Черняховского; атташе по вопросам обороны, представителей Минобороны при зарубежных дипломатических учреждениях Украины.

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В Национальной гвардии должны быть согласованы президентом кандидатуры начальников управлений Главного управления и начальники территориальных управлений НГУ, а также начальник Национальной академии Нацгвардии.

В Государственной пограничной службе главой государства должны быть согласованы кандидатуры на должности директоров департаментов администрации ГПСУ, начальники региональных управлений и ректор Национальной академии Госпогранслужбы им. Б. Хмельницкого.

Кроме того, в Службе безопасности Украины с президентом должны быть согласованы кандидатуры начальников и директоров департаментов Центрального управления СБУ, начальников главных управлений и управлений Центрального управления СБУ, кроме должностей, замещаемых лицами, назначаемыми главой государства.

В Службе внешней разведки согласованию с президентом подлежат кандидатуры директоров департаментов СВР.