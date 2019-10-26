Украина ночью переходит на "зимнее" время

В четыре часа в ночь на воскресенье стрелки часов необходимо перевести на один час назад.

Украина сегодня ночью переходит на "зимнее" время.

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Об этом сообщается на сайте Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

«В последнее воскресенье октября, ночью с 26 на 27 октября в Украине отменяется летнее время. 27 октября в 4 (четыре) часа по киевскому времени стрелки необходимо будет перевести на 1 (один) час назад», - отмечается в сообщении.

Такое решение действует в соответствии с постановлением Кабинета министров от 13 мая 1996 года № 509 "О порядке исчисления времени на территории Украины».