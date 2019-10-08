Переход на зимнее время 2019: когда в Украине переводят часы

Стрелки часов будут переведены на час назад уже в этом месяце.

Ежегодно Украина переводит стрелки часов с летнего на зимнее время и 2019 год не станет исключением. Традиционно переход на зимнее время происходит в конце октября.

Когда в 2019 году переводим часы на зимнее время

Переход на зимнее время, как и на летнее, регламентируется соответствующим постановлением Кабинета министров Украины. Согласно ему, стрелки часов нужно перевести на час назад в последнее воскресенье октября в 4 часа утра.

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Следовательно, этой осенью Украина перейдет на зимнее время в ночь с субботы на воскресенье, 27 октября. Таким образом, в эту ночь украинцы смогут поспать на час дольше.

Большинство современных гаджетов автоматически переводят часы на новое время. А вот стрелки механических часов лучше перевести перед сном, чтобы утром не перепутать время и не пропустить важную встречу или поездку.

Как облегчить переход на новые временные условия: советы

Медики и ученые доказали, что перевод часов негативно влияет на здоровье человека. Резкая смена часового режима приводит к стрессу, который, в свою очередь, вызывает ряд негативных симптомов.

Чтобы хорошо чувствовать себя после перевода часов, специалисты выработали ряд простых рекомендаций, которых стоит придерживаться.

Так, за неделю до перевода часов рекомендуется уменьшить физическую нагрузку. Не следует задерживаться на работе и не браться за тяжелый труд. Это нужно, чтобы предотвратить переутомление.

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Также стоит заранее скорректировать режим сна. В частности, специалисты советуют хотя бы за неделю до перехода на зимнее время начать ложиться спать на 15 минут позже, чем обычно.

Нужно больше гулять на свежем воздухе, а перед сном проветривать спальню.

Кроме того, надо следить за своим рационом – не употреблять жирную еду, алкогольные напитки и избегать кофе с кофеином. Вместо этого лучше пить травяной чай и, конечно же, воду.

Переводят ли часы другие страны мира

Переводят часы не только в Украине, в мире также существует такая практика, однако большинство стран уже отказались от смены времени. В частности, больше не хотят переводить часы европейцы. Страны Евросоюза намерены отменить переход на летнее и зимнее время, начиная с 2021 года.

В Украине, в свое время, также попытались отказаться от перевода часов. Осенью 2011 года Верховная Рада приняла сделать летнее время постоянным. Однако вскоре отменила это свое решение.

Ранее УНИАН сообщал, сколько будут отдыхать украинцы на Новый год и Рождество в 2020 году. Всего в этот зимний период в Украине будет 8 выходных.