В МИД уточнили: в результате ДТП в Турции пострадали пятеро украинцев

Несоответствие данных объясняется тем, что предыдущая информация была получена от турецких больниц.

В Министерстве иностранных дел Украины уточнили, что в результате дорожно-транспортного происшествия в Турции пострадали пять граждан Украины, а не десять, как сообщалось ранее.

Об этом в комментарии УНИАН сказал директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

Читайте такжеВ Турции в ДТП пострадали десять украинских туристов (видео)

По его словам, несоответствие данных объясняется тем, что предыдущая информация была получена от турецких больниц, которые четко сообщили о десяти гражданах Украины. "Наш консул уточнил информацию, получил соответствующие документальные подтверждения... Выписаны трое граждан Украины, в больницах остаются, соответственно, двое", - заявил Погорельцев.

"Есть такое уточнение, что, согласно информации туристической компании "Одеон Тур", в автобусе, который попал в аварию, всего находились 12 человек - это два водителя (граждане Турции), гид, четверо граждан Российской Федерации и пятеро украинцев", - сказал Погорельцев.

При этом, сообщил он, двое украинских граждан находятся в больницах, в том числе женщина - в больнице города Памуккале, мужчина - в больнице города Денизли.

"У женщины был перелом коленной чашечки, проведена операция, угрозы жизни нет, ситуация под контролем. И мужчина получил травму печени, проведена операция", - добавил Погорельцев.

Как сообщал УНИАН, ранее в МИД заявили, что в Турции 24 октября в результате дорожно-транспортного происшествия в поселке Асипаям (провинция Денизли) с участием пассажирского микроавтобуса и трактора пострадали 10 граждан Украины. Сначала в МИД сообщили, что якобы шесть украинцев отпустили из больницы сразу после осмотра, еще четверо оставались на лечении.