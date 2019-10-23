Украинец совершил уникальный полет в США через Атлантику (видео)
20:16, 23 октября 2019Общество
340 0
Он пролетел над Америкой, Канадой, Гренландией, Атлантическим океаном и Исландией.
Харьковчанин Алексей Попов преодолел 12 тисяч километров и сделал это на одномоторном самолёте. Он пролетел над Америкой, Канадой, Гренландией, Атлантическим океаном и Исландией.
Читайте такжеЭксперты из США провели для сотрудников Нацгвардии интенсив по использованию полиграфа
Об этом говорится в сюжете программы "ДжеДАИ".
Свой полет украинец совершил на маленьком одномоторном самолете и стал третьим украинцем, которому он покорился.
"Это очень красиво летать за полярным кругом. Над океаном. Многие об этом мечтают всю жизнь", - говорит Алексей.
Подробнее смотрите в сюжете программы "ДжеДАИ".
Украинец совершил уникальный полет в США через Атлантику
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter