Украинец совершил уникальный полет в США через Атлантику (видео)

Он пролетел над Америкой, Канадой, Гренландией, Атлантическим океаном и Исландией.

Харьковчанин Алексей Попов преодолел 12 тисяч километров и сделал это на одномоторном самолёте. Он пролетел над Америкой, Канадой, Гренландией, Атлантическим океаном и Исландией.

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Об этом говорится в сюжете программы "ДжеДАИ".

Свой полет украинец совершил на маленьком одномоторном самолете и стал третьим украинцем, которому он покорился.

"Это очень красиво летать за полярным кругом. Над океаном. Многие об этом мечтают всю жизнь", - говорит Алексей.

Подробнее смотрите в сюжете программы "ДжеДАИ".