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Скауты из "Пласта" после вето Зеленского попросили Раду не давать им деньги

20:11, 23 октября 2019
Общество
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Ранее президент вернул Раде закон о господдержке "Пласта" / hromadske.dn.ua

Украинская скаутская организация «Пласт» попросила народных депутатов не включать норму о финансировании организации в соответствующий законопроект и запустила кампанию по сбору средств.

Читайте такжеПривилегии и государственные деньги: Зеленский назвал причины ветирования закона о ПластеОб этом говорится в пресс-релизе организации.

Отмечается, что кампанию по сбору средств в организации запустили для «масштабного развития и деятельности». Собрать планируют 10,5 миллиона гривень.

Как ранее сообщал УНИАН, недавно президент Владимир Зеленский ветировал закон о государственной поддержке «Пласта» и вернул его в парламент на доработку.

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Теги: #финансирование