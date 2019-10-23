Скауты из "Пласта" после вето Зеленского попросили Раду не давать им деньги

В организации запустили кампанию по сбору 10,5 миллионов гривень.

Украинская скаутская организация «Пласт» попросила народных депутатов не включать норму о финансировании организации в соответствующий законопроект и запустила кампанию по сбору средств.

Читайте такжеПривилегии и государственные деньги: Зеленский назвал причины ветирования закона о ПластеОб этом говорится в пресс-релизе организации.

Отмечается, что кампанию по сбору средств в организации запустили для «масштабного развития и деятельности». Собрать планируют 10,5 миллиона гривень.

Как ранее сообщал УНИАН, недавно президент Владимир Зеленский ветировал закон о государственной поддержке «Пласта» и вернул его в парламент на доработку.