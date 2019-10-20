Календарь событий: роковые гастроли величайшего фокусника, первая в мире женщина-пилот, прародитель ксерокопий, зачинатель пластических операций, "одежда будущего", истории футбольных ассоциаций и колючей проволоки

21 октября

В понедельник нет официальных международных праздников, но есть значимые памятные даты. Так, 21 октября 1520 года португальский мореплаватель Фернан Магеллан открыл пролив, названный впоследствии Магеллановым.

В 1824 году англичанин Джозеф Аспдин запатентовал портлендский цемент.

В 1858 году в Париже впервые был исполнен канкан. Это произошло во время премьеры оперетты «Орфей в аду» Ж. Оффенбаха.

В 1879 году американский изобретатель Томас Алва Эдисон испытал свою первую лампу накаливания с угольной нитью.

В 1915 году было передано первое трансатлантическое радиотелефонное сообщение из Арлингтона (штат Виргиния, США) в Париж.

В 1923 году первый планетарий открылся в Немецком музее в Мюнхене. Его продемонстрировал профессор Вальтер Бауэрсфельд.

В 1926 году в этот день произошла трагедия с американским фокусником Гарри Гудини. Его называют одним из величайших иллюзионистов современности. Многие его трюки были настолько опасными, что их не рискуют повторять спустя почти столетие. Сам Гарри не раз попадал в больницу после своих выступлений. Он умер в 52 года, во время гастролей. Смерть великого фокусника была нелепой и трагичной... 22 октября 1926 года во время гастролей в Монреале в гримерку к Гудини вошли трое студентов, один из которых, Гордон Уайтхед, был чемпионом колледжа по боксу. Он спросил Гудини, действительно ли тот способен выдержать несколько сильных ударов в живот, ничего при этом не почувствовав. Гудини, погружённый в свои мысли, кивнул, и студент неожиданно нанёс артисту два или три удара. Гудини еле остановил его: «Подождите, мне надо подготовиться», после чего напряг пресс — «Вот, теперь можете бить». Студент ударил пару раз и почувствовал железный брюшной пресс Гудини. Несколько дней Гарри не обращал внимания на усиливающуюся боль в области живота. Во время выступления в Детройте иллюзионист упал прямо на сцене, и его пришлось госпитализировать. Удары студента спровоцировали разрыв аппендикса, в результате которого развился перитонит. Врачи прогнозировали скорую смерть, но иллюзионист продержался несколько дней, что достаточно долго для такого случая. 31 октября 1926 года Гарри Гудини умер в Детройте, его тело было доставлено в Нью-Йорк и похоронено в бронзовом коробе, который он использовал для своих трюков. После похорон появились неподтвержденные слухи о том, что фокусника отравили его завистники. Внучатый племянник Гудини Джордж Хардин в 2007 году настаивал на необходимости эксгумации тела Гудини, придерживаясь гипотезы, что его знаменитый родственник стал жертвой умышленного заговора и был на самом деле отравлен ядом. Студент, нанесший роковые удары, не понес за это никакой ответственности. Спустя 100 лет со дня рождения Гудини (намеченная дата была 6 апреля 1974 года, так как данные о месте и дате рождения иллюзиониста противоречивы) должно было быть обнародовано его завещание, в котором будут раскрыты секреты его трюков. Многие газеты на первых полосах специально оставили место для экстренного сообщения о завещании. Но ни в указанный день, ни в любой последующий ни одна нотариальная контора и ни один нотариус не подтвердили факт существования самого завещания. Этот поступок иногда в шутку называют «последним фокусом Гудини».

В 1944 году в Бермудском треугольнике загадочно исчез экипаж американского корабля «Рубикон». Корабль был найден без повреждений, а на его борту находилась только собака. Судно было в отличном состоянии, если не считать порванного буксирного троса, свисавшего с носа корабля.

В 1945 году женщинам во Франции впервые было разрешено принимать участие в голосовании.

В 1970 году в Корейской церкви произошло одновременное венчание 777 пар.

Неофициальные праздники, за которые мир обязан различным сообществам, в том числе, в соцсетях - День разноцветных зонтов и Международный день начос (начос - популярная закуска мексиканского происхождения, чипсы из тортильи).

Именины у Пелагеи, Таисии, Марии, Трифона, Надежды, Урсулы, Павла, Гилария, Татьяны, Николая, Дмитрия и Петра.

22 октября

Ежегодно 22 октября, начиная с 1998 года, в мире отмечается Международный день заикающихся людей. Идея учреждения этой даты родилась при поддержке Международной ассоциации заикающихся людей (ISA), основанной в 1995 году и позиционирующей себя как «рупор всех заикающихся людей на международном уровне». Согласно данным ISA, около 1% населения мира страдает от заикания. Согласно Международной классификации болезней, заиканием называется нарушение речи, которое характеризуется частым повторением или пролонгацией звуков, слогов и слов, а также частыми остановками или нерешительностью в речи, разрывающими ее ритмическое течение. Поэтому организация Международного дня заикающихся людей — это только один из самых масштабных проектов ISA. В этот День, который каждый год посвящён определенной теме, проходят различные конференции, семинары, встречи и ряд социальных мероприятий, направленных на повышение информированности сообщества о проблемах и сложностях, с которыми приходится сталкиваться заикающимся людям в повседневной жизни. Заиканием страдали многие великие люди, например, Демосфен, Уинстон Черчилль, Мэрилин Монро, Исаак Ньютон и многие другие.

Есть во вторник и значимые даты. Так, в 1797 году в этот день французский воздухоплаватель Андре Жак Гарнерен совершил первый в истории прыжок с парашютом с летательного аппарата - воздушного шара. Прыжок был совершен с высоты 1000 метров над одним из парков Парижа.

В 1878 году в Англии прошел первый матч по регби при искусственном освещении.

В 1883 году в Нью-Йорке открылась «Метрополитен-Опера». В первый вечер звучала опера Гуно «Фауст». Это – одни из крупнейших театров мира. В первые годы он отдавал предпочтение операм Вагнера, а немецкой труппой театра руководил дирижер Леопольд Дамрош. Четверть века спустя, когда художественным руководителем стал Артуро Тосканини, среди премьер появилась и опера «Пиковая дама» в постановке Густава Малера. В старом здании «Метрополитен Опера» в 1910-х годах проходили премьеры произведений Джакомо Пуччини: «Девушка с Запада», триптиха «Плащ», «Сестра Анджелика» и «Джанни Скикки». В октябре 1958 года состоялась премьера оперы «Ванесса» Сэмюэля Барбара, удостоенной Пулитцеровской премии за выдающееся музыкальное произведение. С начала 20 века «Метрополитен Опера» считалась наряду с Венским оперным театром и театром «Ла Скала» в Милане ведущей оперной сценой мира. Сокращенно театр зачастую называют «Мет». С мая по июнь театр выезжает на гастроли. Кроме того, в июле театр дает бесплатные спектакли в парках Нью-Йорка, собирающие огромное количество зрителей. Оркестр и хор театра работают на постоянной основе, а солисты и дирижеры приглашаются по контракту на сезон или на определенные спектакли. Оперы традиционно исполняются на языке оригинала. Основу репертуара составляет мировая классика.

В 1909 году впервые женщина - француженка Элиза Дерош - совершила одиночный полет на самолете. На тот момент ей было 23 года. В 1910 году и в 1913-1914 годах де Ларош разъезжала с «летающим цирком» по миру. Во время Первой мировой войны, когда женщины были официально отстранены от полетов, служила водителем во французской армии. В июне 1919 года де Ларош поставила два «женских» мировых рекорда – по высоте и дальности полета. 18 июля 1919 года де Ларош и пилот двухместного самолета, на котором она планировала сдавать экзамен на допуск к профессиональным полетам, погибли в авиакатастрофе на аэродроме Кротуа. Первые газетные сообщения утверждали, что де Ларош лично пилотировала самолет, затем вышло уточнение, что она летела пассажиркой. Памятник летчице установлен в аэропорту Ле Бурже.

В 1938 году американский изобретатель Честер Карлсон продемонстрировал свой аппарат для получения копий бумажных документов. Он родился в Сиэтле (США), окончил Калифорнийский технологический институт и в поисках работы отправился в Нью-Йорк, где устроился в патентный отдел фирмы «Мэллори», занимавшейся электроникой. Именно в патентном отделе, когда нужной копии патента под рукой не оказывалось, Карлсон впервые задумался о том, что хорошо было бы придумать какой-нибудь быстрый и дешевый способ копирования нужных бумаг. Он отправился в нью-йоркскую Публичную библиотеку и стал перерывать горы технической литературы. Его внимание привлекло описание экспериментов одного венгерского ученого с веществами, которые изменяют свои электрические свойства под действием света. Так возникла идея электрофотографии. Первая в истории ксерокопия была получена 22 октября 1938 года на цинковой пластинке, покрытой слоем серы. Создание на ней статического заряда и облучение пластинки через стекло с нанесенной на него надписью перенесло надпись на слой серы. Прилипшие пылинки позволили прочитать: «10-22-38 ASTORIA». Однако потребовались еще годы, чтобы довести технологию электрического копирования до совершенства. В 1947 году малоизвестная компания «Халоид» из города Рочестера приступила к разработке копировальной техники на основе изобретения Карлсона. Два года спустя в продаже появилась первая в истории модель копировального аппарата. Технологию копирования назвали «ксерографией» – от греческих слова «ксерос» («сухой») и «графе» (пишу).

От «ксерографии» произошло и новое название компании «Халоид» (Haloid) – с 1955 года, после объединения с британской фирмой Rank Organisation, она стала называться «Рэнк Ксерокс» (Rank Xerox), а потом и просто Xerox. Настоящий же успех пришел в 1959 году с выходом модели 914, которая стала стремительно набирать популярность, а «Ксерокс» заработал сотни миллионов долларов. Сам же изобретатель ксерографии Честер Карлсон из 150 миллионов долларов, полученных им от «Ксерокса», 100 миллионов потратил на благотворительность.

В 1964 году французский философ и писатель Жан-Поль Сартр отказался от Нобелевской премии.

В 1965 году на экраны Италии и Франции одновременно вышел фильм Федерико Феллини «Джульетта и духи», ставший первой цветной лентой мастера.

В 1980 году Папа Римский отменил вердикт 1633 года, осуждающий Галилея.

В 2009 году вышла в свет официальная версия «Windows 7».

Неофициальные праздники - Международный день защиты мужской нервной системы от насильственных действий со стороны женщины, Всемирный день клавиши CAPS LOCK и День карнавала чудес.

Именины у Абрама, Андрона, Афанасия, Максима, Петра, Якова, Марка и Константина.

23 октября

В среду – Международный день снежного барса. Он отмечается с 2013 года, благодаря состоявшемуся в Бишкеке Всемирному форуму по сохранению этого животного. Снежный барс известен иначе как ирбис. Это уникальное животное занесено в Красную книгу по причине своей малочисленности и риска оказаться в числе вымирающих видов. Ареал обитания этого крупного хищного млекопитающего семейства кошачьих – высокогорные районы Центральной Азии. Редкий окрас и ценность меха ирбиса привели к тому, что он стал лакомой целью для браконьеров, готовых рисковать многим ради незаконной охоты за диким зверем. Кроме того, расширение пастбищ и расширение зоны выпаса скота в странах Центральной Азии в зоны высокогорных районов приводит к тому, что естественная среда обитания снежного барса сужается. Как результат приведенных примеров - 23 октября 2013 года была принята программа по сохранению уникального животного, оформленной в виде Декларации. Дата принятия этой Бишкекской декларации и была выбрана в качестве даты для учреждения сегодняшнего праздника.

Еще в Украине 23 октября - День работников рекламы, или День рекламиста. И хоть праздник неофициальный, поздравляем всех причастных к этой дате!

23 октября 1814 года в Лондоне хирург Джозеф Карпью официально провел первую в современной истории пластическую операцию - по восстановлению формы носа. Итальянец Гаспар Тальякоцци (1545–1599) считается основателем современной пластической хирургии. В 1597 году он опубликовал трактат о восстановлении поврежденных носов при помощи фрагментов тканей с руки. Однако труд Тальякоцци был осужден: его коллеги считали операции незаконными и рассматривали их как преступление против природы. Между тем, операция 23 октября 1814 года прошла успешно, и когда хирург снял повязку через три дня после операции, то воскликнул: «Бог мой, да это же нос!». С этого момента пластическая хирургия стала быстро развиваться. Были разработаны методики изменения формы носа, репарации расщепленного неба и другие. В конце 19 века были опубликованы сотни статей, описывающих различные методы пластической хирургии. Импульсом для быстрого прогресса, приведшего к развитию современной пластической хирургии, стала Первая мировая война. Когда она началась, лишь немногие хирурги знали, как лечить огнестрельные раны лица. Сложившаяся ситуация привела к возникновению специализированных хирургических центров. С тех пор пластическая хирургия сделала невероятный прогресс и стала сегодня одним из самостоятельных направлений медицины.

В 1850 году на рейде порта Константинополь произошел мощный взрыв на борту флагманского турецкого линейного корабля «Neiri Shevkat». Погибли более пятисот человек, в числе которых был вице-адмирал Махмуд-паша со своей свитой. Еще 200 человек были ранены.

В 1859 году в Киеве была открыта первая воскресная школа.

В 1907 году в Берлине на Унтер-ден-Линден торжественно был открыт фешенебельный отель «Адлон». Он полностью выгорел в 1945 году. Расположен в историческом районе Доротеенштадт на бульваре Унтер-ден-Линден в непосредственной близости от Бранденбургских ворот. Современное здание отеля принято в эксплуатацию 23 августа 1997 года, после падения «Берлинской стены». Но современный отель унаследовал традиции исторического отеля «Адлон».

В 1946 году в этот день началось первое заседание Генеральной Ассамблеи ООН.

В 1947 году впервые лауреатами Нобелевской премии стали супруги. Выходцам из Австрии американским биохимикам Герти и Карлу Кори «за открытие каталитического превращения гликогена» была присуждена премия по физиологии и медицине.

В 2000 году китайские археологи обнаружили музей музыкальных инструментов, который был создан 2 тысячи лет назад, в эпоху династии Хань. Несмотря на почтенный возраст, почти все 150 найденных экспонатов были в хорошем состоянии. А самые древние музыкальные инструменты, найденные на территории Китая, датируются радиоуглеродным методом 5-4 тысячелетиями до н.э. Это разного рода свистульки и костяные дудочки. При археологических раскопках были обнаружены относящиеся к этому времени шаровидные глиняные окарины (сюнь), литофоны (цин), бронзовые колокола (чжун) и другие музыкальные инструменты. Кстати, китайская музыка – одна из древнейших в мире. Ранний памятник китайской музыкальной культуры – книга песен «Шицзин». Изучением китайской музыки занимались древние китайские философы, богословы, математики. Конфуций отводил в своем учении большое место музыке, занимался собиранием народных песен, Сыма Цянь создал теорию китайских ладов, Хэ Чэнь-Тянь занимался вопросами равномерной темперации. Содержание профессиональной китайской музыки определялось придворным церемониалом и религиозным культом. Есть и текстовые подтверждения значительного увеличения количества музыкальных инструментов в эпоху Чжоу.

В 2000 году ученые университета Пенсильвании обнаружили древнейшие бактерии, которым, по их оценкам, около 250 миллионов лет.

Также в 2000 году президент США Билл Клинтон подписал указ о выделении 58 млрд долларов на установление национального стандарта употребления алкоголя за рулем. Согласно документу, в крови водителя отныне может содержаться не более чем 0,08% алкоголя.

Неофициальные праздники - День работников рекламы, День отбрасывания хвоста, День синдрома Кабуки, День моля и День iPod.

Именины у Амвросия, Андрея, Евлампия, Федора и Василия.

24 октября

В четверг - День Организации Объединенных Наций, провозглашенный в октябре 1947 года резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН и приуроченный к годовщине вступления в силу в 1945 году Устава ООН. ООН – международная организация государств, созданная в целях поддержания и укрепления международного мира, безопасности, развития сотрудничества между странами. Одним из первых документов ООН было принятие в декабре 1948 года Всеобщей декларации прав человека. В настоящее время в ООН входит 193 государства, каждое также является членом Генеральной Ассамблеи ООН. Главные органы ООН: Генеральная ассамблея, Совет Безопасности, Экономический и социальный совет (ЭКОСОС), Международный суд. Также ООН имеет ряд собственных специализированных учреждений – международных межправительственных организаций по экономическим, социальным и гуманитарным вопросам (ЮНЕСКО, ВОЗ, ФАО, МВФ, МОТ, ЮНИДО и другие). День Организации Объединенных Наций входит в Неделю Организации Объединенных Наций, проводимую с 20 по 26 октября.

Символично, что 24 октября - Всемирный день информации о развитии, учрежденный резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в декабре 1972 года. Ассамблея постановила, что дата этого дня должна совпадать с датой Международного дня Организации Объединенных Наций - 24 октября.

Также 24 октября стартует Неделя разоружения, она проходит под эгидой Организации Объединенных Наций. Обобщающей темой Недели служат слова - Достижение мира и безопасности путем разоружения. Ежегодное проведение Недели разоружения, которая начинается в Международный день Организации Объединенных Наций, предусмотрено в Заключительном документе специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН от 1978 года.

В этот день в 1861 году по телеграфу была передана первая в мире трансконтинентальная телеграмма - от судьи Стефана Дж. Филда из Калифорнии президенту США Аврааму Линкольну.

В 1939 году корпорация «DuPont» впервые в мире выпустила в продажу нейлоновые чулки. О создании «чуда» компания объявила в 1938 году. Презентацию нового материала «DuPont» провела на Всемирной выставке в Нью-Йорке в 1939 году, посетив которую, американские женщины нетерпеливо ожидали появления нейлоновых чулок на прилавках магазинов. Чулки из нейлона были объявлены революционной одеждой, «одеждой будущего».

Рекламная кампания была впечатляющей. Перед входом в павильон стоял 12-метровый манекен, одетый в нейлоновые чулки. Американкам объясняли, что изобретение нейлона не менее важно для человечества, чем изобретение двигателя внутреннего сгорания, радио и телефона. «Носить чулки из шелка, а не из нейлона – это все равно что предпочесть лошадь автомобилю», – утверждали рекламные агенты и бесплатно раздавали женщинам презентационные экземпляры. И вот 24 октября 1939 года в одном из универмагов Вилмингтона (штат Делавэр, США) впервые поступили в продажу нейлоновые чулки. Небольшая партия нового товара была тут же раскуплена. Пройдет чуть более полугода, и в Нью-Йорке за один только день распродажи будет продано 5 млн пар этих чулок. Изобретенный Уоллесом Каротерсом (1896–1937) нейлон совершил прорыв в текстильной отрасли. Компания «DuPont», сотрудником которой был ученый, обогатилась на миллиарды долларов, сразу поставив на производство нейлоновых чулок. Спрос на нейлоновые чулки (а они были почти вдвое дороже шелковых) превзошел все ожидания, произведя полный ажиотаж. И он не стихает по сей день.

В 1949 году в этот день был заложен первый камень нынешнего здания Центральных учреждений ООН в Нью-Йорке.

В 1960 году произошел взрыв опытной межконтинентальной ракеты Р-16 на стартовой площадке полигона Байконур. В результате погибли 74 человека, в том числе главный маршал артиллерии Неделин.

В 1986 году в Лондоне был открыт крупнейший в мире магазин грампластинок. Он принадлежит американской компании Tower Records. Составил конкуренцию знаменитой сети магазинов Virgin, которая была открыта в 1972 году сэром Ричардом Брэнсоном.

В 1999 году в украинском городе Рогатине был открыт памятник Роксолане, любимой жене турецкого султана Сулеймана.

Неофициальные праздники - День любви к теплым носкам и Всемирный день борьбы с полиомиелитом.

Именины у Зинаиды, Филиппа, Антона, Мартина, Анатолия и Александра.

25 октября

В Украине 25 октября - День маркетолога. Поздравляем всех причастных к этой, хоть праздник и не является официальным. Удачи во всем!

В пятницу есть и памятные даты. Так, 25 октября 1825 года в США был открыт канал «Эри», связавший Великие озера через реку Гудзон с Нью-Йорком.

В 1839 году в Манчестере было выпущено первое в мире железнодорожное расписание.

В 1929 году произошел «Биржевой крах», ставший началом всемирного экономического кризиса 1929-1933 годов.

В 1942 году английское правительство ввело ограничения на содержание сахара и джема в пирогах.

В 1976 году в Лондоне был открыт Национальный Королевский Театр.

В 2001 году была выпущена система Microsoft Windows XP.

Неофициальные праздники - Всемирный день макарон, Всемирный день художника и День маркетолога.

Именины у Амфилоха, Богдана, Доминики, Кузьмы, Тараса, Мартина, Александра, Дарьи, Дениса, Ивана и Николая.

26 октября

Суббота также полна значимыми датами. Так, в этот день в 1856 году открылась железная дорога Монреаль - Торонто.

В 1861 году немецкий изобретатель Филипп Рейс во Франкфурте продемонстрировал свое изобретение, которое он назвал телефоном.

В 1863 году в Лондоне была основана Английская футбольная ассоциация - первый в мире футбольный союз. Это произошло на Куин-стрит, в «Таверне вольных каменщиков». Представители одиннадцати столичных футбольных клубов 26 октября 1863 года учредили Ассоциацию Англии. Собравшиеся «футбольные» джентльмены выработали свод правил, состоящий из 13 пунктов, которые были во многом близки к действующим и поныне. Из отличий можно отметить то, что вратари не имели права брать мяч руками. Это им разрешили через 8 лет, да и то лишь в пределах вратарской площадки. У ворот использовались два воткнутых в землю кола без поперечной перекладины. Веревку между ними сообразили протянуть через три года. Свисток у судьи появился только в 1878 году. До этого арбитр либо звонил в колокольчик, либо просто орал изо всех сил. Вне закона оказались подножки и удары по ногам, а самое главное – полевым игрокам запретили переносить мяч руками. И постепенно единые правила игры получили широкое общественное признание. В 1871 году был учрежден Кубок Футбольной ассоциации (Кубок Англии), который проводится и сегодня и является старейшим футбольным турниром. Сама же Футбольная ассоциация Англии (FA) является самой старой футбольной ассоциацией в мире. Она осуществляет контроль и управление футболом в Англии и коронных владениях Гернси, Джерси и Остров Мэн. Ее штаб-квартира располагается на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Ассоциация является членом УЕФА и ФИФА, имеет постоянное место в Международном совете футбольных ассоциаций. Кстати, Всемирный день футбола ежегодно отмечается 10 декабря.

В 1864 году во Франции и Англии Н. А.Телешову был выдан патент на проект пассажирского самолета с паровым двигателем и воздушным винтом.

В 1892 году был спущен на воду исследовательский корабль Нансена «Фрам».

В 1900 году в Нью-Йорке была открыта первая линия метрополитена.

В 1956 было образовано Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

В 1962 году правительства Великобритании и Франции подписали соглашение о совместном создании сверхзвукового пассажирского самолета - «Конкорд».

В 1965 году в Букингемском дворце участникам группы «The Beatles» были вручены ордена Британской империи «за выдающийся вклад в дело процветания Великобритании».

В 1999 году по предложению английского премьер-министра Тони Блэра лорды, заседающие в верхней палате парламента по праву рождения, проголосовали за отмену этого права, уничтожив тем самым одну из основ британского парламентаризма - право лордов на наследование кресла, существовавшее почти 800 лет.

Неофициальные праздники – День приятных неожиданностей и День кутания в пледы.

Именины у Вениамина, Златы, Карпа, Никиты, Дмитрия и Люциана.

27 октября

В воскресенье – Всемирный день аудиовизуального наследия. Он учрежден в 2005 году на Генеральной конференции ЮНЕСКО - в ознаменование годовщины принятия в 1980 году Рекомендации об охране и сохранении движимых изображений и в качестве механизма для повышения общей информированности о необходимости принятия срочных мер для признания важности аудиовизуальных документов как неотъемлемой части национальной идентичности.

Еще в каждое четвертое воскресенье октября в мире отмечается необычный, но и, несомненно, любимейший праздник любого зятя – Международный день тещи. Он пока не имеет статуса официального, но очень популярен во многих странах. Зародившись в 1930-х годах в США как шутка (по одной из версий – как альтернатива Дню матери), впоследствии, с каждым годом, он приобретал все больше поклонников.

В Украине 27 октября - День автомобилиста. Он был учрежден указом президента в 1993 году. Поздравляем всех причастных к этой дате!

В 1873 году американец Джозеф Глидден, фермер из штата Иллинойс, запатентовал колючую проволоку, в ее изначальном виде она используется и сегодня. Это изобретение получило широкое применение и к 1880 году революционно изменило жизнь на просторах Великих равнин США. Недорогие изгороди из колючей проволоки позволили фермерам, державшим скот, обходиться без ковбоев, а владельцам ранчо – легко защищать свои посевы от забредающих на их земли животных. Развитие животноводства в Штатах благодаря этому изобретению получило значительный толчок.

В 1901 году в Париже, ограбив магазин, налетчики впервые скрылись на автомобиле.

В 1951 году 27 октября в Саскачеванском университете (Канада) под руководством Гарольда Джонса было впервые применено радиационное облучение как средство для борьбы со злокачественными образованиями у онкологических больных. Лучевую терапию проводили, используя радиоактивный кобальт-60 («кобальтовую пушку») в качестве источника гамма-лучей высокой энергии, действующих аналогично рентгеновским лучам, нейтронам и электронам. Лучевая терапия использовалась и в лечении неопухолевых заболеваний. Так, например, ранее рентгенотерапия применялась как способ эпиляции и для лечения повышенной потливости. Сегодня этот вид лечения часто используется для лечения пяточных шпор.

В 1982 году Китай объявил, что численность населения «Поднебесной» превысила миллиард.

В 2008 году в Швейцарии была открыта первая в стране линия метрополитена Лозанны.

Неофициальные праздники - Международный день плюшевого мишки и День осенних миражей.

Именины у Михаила, Петра, Кузьмы, Игнатия и Николая.

Календарь событий на следующую неделю будет не менее интересным и насыщенным. Не переключайтесь!..

Нана Черная