Винница победила в международном конкурсе городов дружественных к детям по версии ЮНИСЕФ

Винница выиграла престижную международную премию “Child Friendly Cities Inspire Awards” среди самых дружелюбных к детям городов в мире. Международная премия учреждена ЮНИСЕФ в 2019 году в рамках Всемирной инициативы «Общество, дружественное к детям и молодежи». Этой премией ЮНИСЕФ отмечает самые креативные, инновационные и вдохновляющие решения городов, направленные на улучшение жизни детей и молодежи.

Победу Виннице принес проект школьного бюджета участия, что стал лучшим в мире примером привлечения детей к городскому управлению. Винница провела конкурс детских инициатив на внедрение изменений в школах, отобрала 11 самых интересных идей и профинансировала их из городского бюджета на общую сумму 1 млн грн.

Винницкий проект был номинирован в первой категории “Участие детей и молодежи в жизни города”. В финале конкурса Винница соревновалась с городами-соперниками из Вьетнама, Германии, Хорватии и Венгрии. Победу в номинации Винница разделила с Хошимином (Вьетнам).

"Мы очень рады видеть Винницу среди городов-чемпионов, которые продвигают принципы инициативы “Общества, дружественного к детям", чтобы изменить жизнь детей", - говорит Лотта Сильвандер, Глава офиса ЮНИСЕФ в Украине, - "Но просто слушать детей - недостаточно. Дети имеют право участвовать в решениях, которые на них будут влиять. Дети просят города учиться друг у друга, перенимать опыт и совершенствовать идеи друг друга. Поэтому, вручая эту награду, мы предлагаем работать в этом направлении, идти вперед глобально».

«Чрезвычайно приятная и почетная для Винницы победа! Эта награда принадлежит нашей активной молодежи, которая болеет за родной город. «Бюджет школьных проектов» как раз и был создан для того, чтобы дать возможность детям реализовать собственные идеи и инициативы. И это очередной шаг на нашем пути к получению статуса общины, дружественной для детей и молодежи по версии ЮНИСЕФ», - сказал Винницкий городской председатель Сергей Моргунов.

Претендентов оценивали по четырем критериям: продемонстрированы результаты, креативность и инновации, возможность и целесообразность повторения реализованного проекта, соответствие принципам инициативы “Общество, дружественное к детям и молодежи”.

Премия предусматривает награждение городов в шести номинациях. Полный перечень победителей:

• Недискриминация и равенство: Овейдо (Испания)

• Участие детей и молодежи в жизни города: Винница (Украина), Хошимин (Вьетнам)

• Дружественные к детям социальные услуги: Шарджа (Объединенные Арабские Эмираты)

• Безопаснсть и экологичность окружающей среды: Міслата (Испания)

• Досуг и семейный отдых: Кринс (Швейцария)

• Дружественное к детям управления: Коупавогюр (Исландия)

Церемония награждения состоялась 17 октября в Кельне во время Первого Глобального Саммита городов, дружественных к детям.

Примечание

Саммит городов, дружественных к детям, объединил более 550 участников: мэров, местных лидеров, технических экспертов, детей и молодежи из более 60 стран мира, чтобы обсудить инновационные подходы к реализации и расширения прав ребенка на местном уровне.

Это происходит на фоне глобальных тенденций, таких как урбанизация, изменение окружающей среды и массовая миграция, что все больше влияют на детей и молодежь в их повседневной жизни.

Сегодня почти треть из 4 миллиардов людей, проживающих в городах, - это дети. По подсчетам, к 2050 году почти 7 из 10 детей мира будут проживать в городах - крупных, средних и малых.

Начиная с 1996 года, международная инициатива ЮНИСЕФ “Общество, дружественное к детям и молодежи” поддерживает города и общины мира, что способствует обеспечению прав ребенка на местном уровне. Сегодня инициатива охватывает примерно 30 миллионов детей в 40 странах мира. В Украине к Инициативе присоединилось 170 городов и общин.

Партнерами инициативы в Украине является Фонд ООН в области народонаселения (UNFPA); Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины; Министерство социальной политики Украины; Министерство молодежи и спорта Украины; Всеукраинская ассоциация органов местного самоуправления «Ассоциация городов Украины»; Уполномоченный Президента Украины по правам ребенка, Ассоциация органов местного самоуправления, Национальная Молодежная Рада Украина.

О ЮНИСЕФ

ЮНИСЕФ работает в самых тяжелых регионах для охвата наиболее уязвимых детей. Мы работаем в 190 странах и территориях для каждого ребенка, чтобы обеспечить лучший мир для всех. Больше информации о ЮНИСЕФ и нашу работу с детьми: www.unicef.org.ua