Приватизация тепла, или Зачем государству продавать теплоэлектростанции?

19 марта Кабинет министров Украины включил в список госкомпаний, подлежащих продаже в 2008 году, контрольные пакеты акций крупнейших энергогенерирующих компаний Украины - ОАО «Донбассэнерго», ОАО «Западэнерго», ОАО «Центрэнерго» и ОАО «Днепроэнерго». На продажу планируется выставить госпакеты в размере 60%+1 акция. Можно сказать, что этот шаг является поистине революционным, учитывая осторожное обращение с данным сегментом госсобственности прошлых правительств, и весьма скандальне нюансы, связанные хотя бы с крупнейшей из числа этих компаний - «Днепроэнерго»… О целях, механизмах и проблемах разгосударствления тепловой энергетики Украины в эксклюзивном интервью УНИАН рассказал один из ее идеологов президент НАК «Энергетическая компания Украины» Владимир Зиневич.

Владимир Олегович, правительство взяло курс на форсированную приватизацию тепловой генерации. Но в последнее время генерирующие компании ТЭС показывают стабильные положительные финансовые результаты и государство имеет от этого свою выгоду, будучи мажоритарным акционером…

Это очень относительно. Для понимания несколько цифр. Сегодня 52% установленной мощности Украины - это тепловая генерация. Но мощности, которыми мы сегодня располагаем, достаточно устаревшие, имеющие большой процент износа и постепенно будут выбывать из строя, как отработавшие свой базовый ресурс (85% износа это 30-40 лет эксплуатации). При этом если возьмем кривую прогноза роста спроса на электроэнергию внутри страны, и сопоставим с кривой выбывания из строя генерирующего оборудования, к 2016 году эти две кривые пересекутся. Следовательно, если сейчас не начать активно инвестировать в модернизацию генерации большие деньги, то тот запас прочности, который на сегодня у нас есть, в 2016 году будет исчерпан.

Есть еще один аспект. Украина взяла на себя обязательство присоединится к Европейскому энергетическому сообществу (UCTE). Для того, чтобы осуществить комплекс мероприятий связанный с интеграцией нашей энергосистемы в UCTE , нам необходимо инвестировать в тепловую генерацию 800 млн. долларов. Только приведение тепловой генерации к европейским экологическим нормам будет стоить порядка 4,8 млрд. долл. Это все в ценах сегодняшнего дня без уровня инфляции.

Общий объем же инвестиций, который необходим для модернизации тепловых генерирующих компаний находящихся в сфере управления НАК «ЭКУ» составляет 17,5 млрд. долларов. Возьмем к примеру самую маленькую и самую устаревшую по оборудованию компанию «Донбассэнерго». Она требует вложений на уровне 4,6 млрд. долларов. А какие сегодня существуют возможности у государственных компаний? Может ли это сделать государство?

Нам нужно избежать ситуации, когда в стране может образоваться дефицит электроэнергии. Поскольку он всегда будет сдерживать рост экономики. Следовательно, нам не избежать приватизации станций.

Но ведь есть возможность привлечения кредитных ресурсов под госгарантии?

Мы не можем прийти в банки и просить больших денег, потому что у нас долги, мы находимся в стадии банкротства, то есть компании ограничены в своих финансовых возможностях. Кредиторская задолженность на сегодня составляет 830 млн долл. по тепловой генерации. Практически все генкомпании находились в процедуре банкротства и только закон № 2711 остановил эту процедуру (Закон, принятый в 2005 году предусматривал введение моратория на банкротство предприятий ТЭК, накопивших долги в период платежного кризиса 90-х годов – Авт.). В результате по окончании действия этого закона 1 января 2009 года, я более чем уверен, что все эти предприятия могут уйти с молотка и без всяких инвестиционных обязательств - просто за долги.

Есть еще один момент - очень высокий уровень политизации всех компаний. Поменялось правительство – нужно назначать новый менеджмент. Это тоже одна из причин отсутствия стабильности и преемственности в развитии компаний.

Ну и кроме того, для проведения масштабных проектов внутри Украины недостаточно ни финансовых, ни человеческих, ни производственных ресурсов. Наши заводы умерли, основные производители оборудования находятся в Европе, Азии, США.

Поэтому – нам нужны собственники, которые будут иметь значительные финансовые ресурсы и которые в состоянии будут реализовать такие программы.

Хорошо, что тогда будет происходить с ценой на электроэнергию? Ведь логично, что инвестор, вкладывающий деньги, делает это, исходя из далеко не альтруистических мотивов. Свои инвестиции он будет стараться окупить в максимально кратчайшие сроки…

Посмотрим на сегодняшний механизм привлечения средств в модернизацию оборудования. Компания самостоятельно производит расчет своих потребностей для реализации того или иного инвестиционного проекта, потом подает эти расчеты в Национальную комиссию регулирования электроэнергетики. НКРЭ утверждает тариф, в котором учтено, что потребители должны заплатить сегодня, чтобы компания сделала что-то в будущем. Если сразу начать реализовывать все модернизационные проекты, то наш потребитель физически не сможет платить за электроэнергию.

При этом вероятность того, что компания эффективно распорядится средствами инвестиционной надбавки к тарифу, очень условна. Ведь у них нет никакого стимула закончить строительство быстро, в срок, как это было бы при погашении кредита, когда нужно платить еще и проценты.

Инвестор же, как правило, может позволить себе финансировать проекты, учитывая, что их окупаемость возможна после начала фактической эксплуатации. При этом положение об отсроченном возврате будет фиксироваться в условиях приватизационного конкурса. Допустим в условиях будет прописываться, что инвестору дается 15-17% ежегодно для возврата на капитал.

В таком случае период окупаемости проектов, а следовательно и отражение на цене электроэнергии, сдвигается на 5 лет. При классическом механизме, который существует сегодня (инвестиционная надбавка к тарифу) полная нагрузка по инвестициям ложится на потребителя сразу. Второй вариант, предлагаемый нами, предполагает более комфортную адаптацию потребителя к росту цены. А рост цены будет происходить в любом случае, независимо от того, будем мы привлекать частного инвестора или не будем.

В любом случае согласно нашего прогноза, если мы пойдем по пути широкой приватизации, то точка пересечения кривой роста потребности в электроэнергии и кривой утери мощностей, отодвинется на 8 лет с 2016 до 2024 года. Критики могут сказать – да, что такое 8 лет, а что будет через 50 лет? А через 50 лет могут появиться новые технологии, может с использованием энергии Солнца, ветра …

Если упросить проблему, то государству выгоднее отказаться от генерации путем продажи, поскольку оно не располагает необходимым денежным ресурсом?

Развивать и финансировать тепловую энергетику - это не функции государства, во всем мире это вопрос бизнеса. В мире осталось очень мало стран, где энергетика не находится в частных руках. Даже Российская Федерация пошла по пути передачи генерации бизнесу - сегодня там уже 75% тепловой генерации в частных руках.

Мы предлагаем продать государственные пакеты 60%+1 акция на открытом конкурсе, на аукционе с фиксированными обязательствами инвесторами, прописанными на 10 лет. Почему не 50% +1? Опыт показывает, что в нашей стране 50% + 1 акция не дает возможности эффективно управлять: обеспечить кворум для проведения собрания, поменять менеджмент («Днепроэнерго» тому пример). Владение пакетом 60%+1 позволяет реализовывать такие проекты.

Обязательным условием для всех инвестпроектов станет погашение долгов, а также приведение генерирующих мощностей в соответствие со стандартами и требованиями ЕС, в том числе экологическими.

Те миноритарные пакеты, которые у нас останутся, мы считаем целесообразным продать в 2009-2010 годах на вторичном рынке. При этом стоит учесть, что после прихода инвестора, начала модернизации, очистки от долгов, стоимость компании очень сильно возрастает.

Чего взамен ожидает инвестор?

Прозрачной регуляторной политики, которая гарантирует возврат инвестиций. Долгосрочных контрактов на поставку топлива и продажу электроэнергии. Для этого нужно реформировать существующий энергорынок. Эти процессы сейчас идут, в конце прошлого года правительство утвердило концепцию реформирования рынка. Кроме того, инвестор ожидает гарантированного покрытия затрат на содержание резервных мощностей, которые непосредственно не задействованы в производстве, но необходимы. И безусловно урегулирования земельных отношений.

Инвестор попросит время на изучение компании – примерно месяца три, и безусловно проведения прозрачного аукциона, чтобы условия не выписывались под кого-то конкретно. Только в этом случае возможен приход больших и серьезных компаний.

А каковы в этой связи перспективы разгосударствления теплоэлектроцентралей (ТЭЦ)?

Там тоже подобная ситуация. Мы будем инициировать внесение изменений в закон, который позволил бы провести приватизацию теплоэлектроцентралей. В противном случае произойдет то же, что и с генкомпаниями. Все ТЭЦ сегодня находятся в сложном финансовом положении и долги, которые накапливаются, могут привести к банкротству и к риску разрушения системы централизованного теплоснабжения потребителей.

Кого могут заинтересовать ТЭЦ?

Заинтересованность высказывают местные инвесторы, российские, американские компании. Мы с ними ведем переговоры.

Хотелось бы услышать четкую позицию НАК «ЭКУ» по ситуации, сложившейся вокруг «Днепроэнерго». Сегодня она приближается к патовой. НАК «ЭКУ» заявляет, что владеет 76,04% акций генкомпании, тогда как структуры, аффилированные с ДТЭК, говорят о том, что являются собственниками последопэмиссионных 44%. Насколько обоснованны такие заявления ДТЭК в контексте ряда судебных тяжб, в которых оспаривается законность проведенной допэмиссии?

У меня, как у представителя госкомпании есть выписка на 76% акций. Я не могу комментировать это.

Однако ГКЦБФР зарегистрировал эту допэмиссию…

Есть процедура. Зарегистрировал допэмиссию, провел все действия и остается последнее главное действие: нужно внести изменения в глобальный сертификат. «Бизнес-Инвест» сейчас судится (ООО «Финансовая компания «Бизнес-Инвест», являющаяся миноритарным акционером «Днепроэнерго», обжаловала в суде увеличение уставного фонда компании. Дело, пройдя ряд судебных инстанций, в настоящее время находится на рассмотрении палаты по гражданским делам Верховного суда Украины. Очередное слушанье по делу назначено на 8 апреля – Авт.).

НАК «ЭКУ» не может участвовать в этом процессе, поскольку мы не сторона по делу и существуют определенные юридические тонкости. Вступать со своей стороны в эти судебные тяжбы у нас тоже никакой логики нет, поскольку дело дошло до Верховного суда, слушанье по делу, к слову, постоянно переносится. Но проведение собраний не должно зависеть от того, сколько раз переносится заседание суда. Пока у меня есть 76% акций, я буду голосовать только таким пакетом, потому что другой выписки у меня нет. Логично? И владея 76% акций «Днепроэнерго», Национальная компания имеет полное право проводить собрание.

На собрании «Днепрэнерго» 21 марта было решено сменить менеджмент компании в частности Набсовет и председателя правления. Однако прежнее правление считает себя вполне легитимным…

Это бизнес. Безусловно, ДТЭК будет бороться до конца.

А когда новый менеджмент зайдет на компанию? Как он будет заходить? Возможна ли повторение ситуации произошедшей 21 марта?

Это просто еще раз говорит о том «эффективном» управленце, который принимает такие решения. Я считаю, что собрание акционеров «Днепроэнерго» 21 марта должно было состояться, мы имеем полное право на смену наблюдательного совета, на смену менеджмента.

Тем не менее, нам не позволяют это сделать и это опять-таки вопрос моральности бизнеса. То есть идет откровенный захват генкомпании, рейдерский, как модно сейчас говорить. При этом в рейдерстве обвиняют почему-то НАК «ЭКУ» , а я считаю, что рейдерский захват произошел до этого, и акционеры, которые считают себя владельцами 44%, тем не менее не допускают управленцев НАК «ЭКУ» к управлению.

Все же, когда можно будет ожидать завершения формирования нового состава правления «Днепроэнерго»?

Пока нам этого не дают сделать. Мы противники силового захвата и я думаю, что здравый смысл восторжествует.

Почему НАК «ЭКУ» была заинтересована в проведении собрания «Днепроэнерго» 27 марта, которое, впрочем, так и не состоялось? Ведь уже 21 марта все ключевые вопросы по компании были решены?

В первую очередь, вопрос о распределении 120 млн. грн. прибыли за 2007 год. Государство хотело бы получить свои дивиденды. Но кто, на какой пакет и сколько дивидендов получит? То ли государство получит 76% прибыли, то ли государство получит 50%.

В своем официальном заявлении НАК «ЭКУ» предлагала ДТЭК сесть за стол переговоров. Что может стать предметом таких переговоров?

Переговоры о праве НАК «ЭКУ» управлять этой компанией, а ДТЭК, как миноритарному акционеру, принимать участие в этом управлении. В частности, нужно определить какую часть управления возьмет на себя ДТЭК. Выиграют они суд, внесут изменения в реестр, проведут собрание и в этом случае тоже нужно будет садится за стол переговоров и решать вопросы управления. Так ведут диалог партнеры-акционеры всех АО.

Известно что ДТЭК погасил все списочные долговые обязательства «Днепроэнерго» (около 1 млрд. грн.) и, более того, обязался инвестировать в компанию более 1 млрд. грн на протяжении 5 лет. Какой выход из ситуации по уже вложенным деньгам ДТЭК в случае, если все же допэмиссия будет признана незаконной?

Наша позиция следующая. Выставляется на аукцион 60%+1 акция и тогда уже инвестиций нужно будет не миллиард гривен, а 4 миллиарда долларов. Понимаете в чем разница? Этот один миллиард гривен инвестиций не дает того эффекта, который должен быть с точки зрения энергетической безопасности страны. Если (ДТЭК – Авт.) согласны с этим, тогда покупайте весь пакет акций, подписывайте обязательства на 3,8 млрд. долл. Я думаю, что тогда будет найден и механизм компенсации всех затрат.

Вячеслав Ржеутский