Президент подписал закон о сохранении выплат сотрудникам милиции, захваченным в плен

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Согласно закону, семьям указанных работников милиции ежемесячно выплачивается денежное довольствие, в том числе дополнительные и другие виды денежного довольствия в размерах, установленных работнику милиции в день захвата его в плен или заложником, или признания его безвестно отсутствующим.

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Выплата денежного довольствия членам семей производится до полного выяснения обстоятельств захвата сотрудников в плен или заложниками, или их освобождения либо признания в установленном законом порядке безвестно отсутствующими или объявления умершими. Во всех случаях выплата денежного довольствия производится не более чем до дня исключения работника милиции из кадров Министерства внутренних дел в установленном порядке.