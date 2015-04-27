В Виннице фонтан показал шоу о героях Евромайдана и АТО
01:21, 27 апреля 2015Общество
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"Украина победит!" - с таким девизом решили в Виннице начать новый сезон работы светового фонтана
В Виннице фонтан показал шоу о героях Евромайдана и АТО / скриншот
Программа водно-светового лазерного шоу отражает события Евромайдана и АТО, сообщает Еспресо.TV.
За несколько минут зритель может посмотреть отрывки из жизни целой страны в этот непростой период.
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Организаторы заверили, что программа разработана, чтобы поддержать наших бойцов и их родственников. И доказать - украинцы ценят подвиг героев.
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