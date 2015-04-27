В Виннице фонтан показал шоу о героях Евромайдана и АТО

Программа водно-светового лазерного шоу отражает события Евромайдана и АТО, сообщает Еспресо.TV.

За несколько минут зритель может посмотреть отрывки из жизни целой страны в этот непростой период.

Читайте такжеВ Киеве установят 24 мемориальные доски в честь Героев Небесной Сотни и бойцов АТО

Организаторы заверили, что программа разработана, чтобы поддержать наших бойцов и их родственников. И доказать - украинцы ценят подвиг героев.