Власть приложит все усилия, чтобы политика в области гендерного равенства соответствовала лучшим стандартам Североатлантического альянса, подчеркнул вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба.

Кабмин создаст Центр гендерных компетенций в секторе безопасности и обороны.

Об этом заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба, выступая на форуме, сообщила его пресс-служба.

«Мы в программе деятельности правительства записали, что гендерное равенство будет одним из наших приоритетов. В частности, запланировали создать Центр гендерных компетенций в секторе безопасности и обороны. Уверяю вас, что мы такой центр создадим», - сказал он.

Вице-премьер-министр пояснил, что концепция такого Центра была разработана раньше, а сейчас пришло время его создать. По его словам, новый Центр будет целостно и всеобъемлюще внедрять стандарты равенства мужчин и женщин в униформе.

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«Сегодня Вооруженные силы Украины уже почти на одном уровне с войсками НАТО по количеству женщин. У нас их около 10,6%, в Альянсе - 10,9%. Поэтому в этом аспекте мы в НАТО уже, можно сказать, вступили. Мы будем работать таким образом, чтобы наша политика в сфере гендерного равенства соответствовала лучшим стандартам Североатлантического альянса», - заверил вице-премьер-министр.

Кулеба отметил, что очень благодарен всем, кто занимается вопросами гендерного равенства, - и в правительстве, и в парламенте, а также международным партнерам Украины.

«Этот путь очень трудно пройти самим. Я очень благодарен вам от имени правительства за то, что мы проходим его вместе», - сказал Кулеба, обращаясь к дипломатам, представителям и представительницам ООН.