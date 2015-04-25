Празднование годовщины Победы начнется с акции "Первая минута мира"

Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры

"В этом году церемония возложения венков, цветов к памятникам и мемориалам будет проходить дважды: 9 мая и 2 сентября по случаю 70-й годовщины Победы над нацизмом в Европе и 70-й годовщины окончания Второй мировой войны", - говорится в соответствующем распоряжении Кабмина .

8 мая, в День памяти и примирения, состоится мемориально-художественная акции "Первая минута мира".

9 мая состоится марш военных оркестров и принятия присяги на верность Родине новобранцами на территории Мемориального комплекса "Национальный музей истории Великой Отечественной войны 1941-1945 годов".

В течение мая-июня будут организованы выставки архивных материалов "Семейная память о войне сохранена".

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Кроме того, в школах планируется установить доски почета (стендов), посвященных памяти выпускников, погибших за независимость и территориальную целостность Украины, а также присвоения этим учебным заведениям имен этих погибших Героев.

Также отмечается, что будет организован показ художественных и документальных фильмов, посвященных подвигу украинского народа во Второй мировой войне, выступления в СМИ участников украинского освободительного движения времен Второй мировой войны, жертв нацистских преследований, участников антитеррористической операции и представителей ветеранского движения.